Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) προειδοποίησε την Τετάρτη ότι οι προοπτικές για το παγκόσμιο εμπόριο έχουν «επιδεινωθεί απότομα» ως συνέπεια των δασμών που έχει επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι προοπτικές για το παγκόσμιο εμπόριο έχουν επιδεινωθεί απότομα λόγω της αύξησης των δασμών και της αβεβαιότητας στις εμπορικές πολιτικές», ανέφερε ο ΠΟΕ στην τελευταία του έκθεση «Global Trade Outlook and Statistics», που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Βάσει των δασμών που ισχύουν σήμερα, και συμπεριλαμβανομένης της 90ήμερης αναστολής των «ανταποδοτικών δασμών», ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών αναμένεται πλέον να μειωθεί κατά 0,2% το 2025, πριν σημειώσει μια «μέτρια» ανάκαμψη της τάξης του 2,5% το 2026.

Η πτώση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απότομη στη Βόρεια Αμερική, όπου προβλέπεται ότι οι εξαγωγές θα μειωθούν κατά 12,6% φέτος.

Ο ΠΟΕ προειδοποίησε επίσης ότι «υπάρχουν σοβαροί καθοδικοί κίνδυνοι», συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής «ανταποδοτικών» δασμών και μιας ευρύτερης μετάδοσης της αβεβαιότητας στις εμπορικές πολιτικές, «που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση της τάξης του 1,5% στο παγκόσμιο εμπόριο αγαθών», πλήττοντας ιδιαίτερα τις εξαγωγικές, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

Οι πρόσφατες εμπορικές αναταράξεις λόγω των δασμών έρχονται μετά από ένα μία δυνατή χρονιά για το παγκόσμιο εμπόριο το 2024, κατά το οποίο το εμπόριο αγαθών αυξήθηκε κατά 2,9% και το εμπόριο εμπορικών υπηρεσιών κατά 6,8%, ανέφερε ο ΠΟΕ.

Η νέα εκτίμηση για μείωση 0,2% στο παγκόσμιο εμπόριο το 2025 είναι σχεδόν τρεις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από ό,τι θα ήταν σε ένα σενάριο «χαμηλών δασμών», πρόσθεσε ο ΠΟΕ, και αποτελεί σημαντική ανατροπή σε σχέση με την αρχή του έτους, όταν οι οικονομολόγοι του Οργανισμού ανέμεναν να συνεχιστεί η επέκταση του εμπορίου, υποστηριζόμενη από βελτιούμενες μακροοικονομικές συνθήκες.

«Αν εφαρμοστούν, οι ανταποδοτικοί δασμοί θα μειώσουν την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών κατά επιπλέον 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, θέτοντας ιδιαίτερους κινδύνους για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (LDCs), ενώ η διάχυση της αβεβαιότητας των εμπορικών πολιτικών (TPU) θα αφαιρέσει επιπλέον 0,8 ποσοστιαίες μονάδες. Σε συνδυασμό, οι ανταποδοτικοί δασμοί σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα θα οδηγήσουν σε μείωση 1,5% στον όγκο του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών το 2025.»

Η επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) δήλωσε ότι ο μεγαλύτερός της φόβος είναι η αποσύνδεση των οικονομιών της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ΠΟΕ εκτιμά ότι το εμπόριο αγαθών μεταξύ των δύο χωρών θα μειωθεί κατά 81% – πτώση που θα μπορούσε να φτάσει το 91% αν δεν είχαν δοθεί πρόσφατες εξαιρέσεις σε προϊόντα όπως τα smartphones.

«Μια αποσύνδεση θα μπορούσε να έχει ευρείες συνέπειες, εάν συμβάλει σε μια ευρύτερη διάσπαση της παγκόσμιας οικονομίας κατά γεωπολιτικές γραμμές, σε δύο απομονωμένα μπλοκ», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του ΠΟΕ, Ngozi Okonjo-Iweala.

Σε αυτό το σενάριο, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα μπορούσε να μειωθεί έως και 7% μακροπρόθεσμα, κάτι που η ίδια περιέγραψε ως «σημαντικό και ουσιώδες».

