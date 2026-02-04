Η Ρωσία κατατάσσεται σταθερά στην πρώτη θέση στον ενεργειακό εφοδιασμό της Κίνας, επανέλαβε την Τετάρτη ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.
«Η Ρωσία είναι ο κορυφαίος προμηθευτής ενέργειας της Κίνας και η ενεργειακή μας συνεργασία είναι αμοιβαία επωφελής και πραγματικά στρατηγική», επισήμανε ο Ρώσος ηγέτης.
«Διεξάγουμε ενεργό διάλογο για την ειρηνική πυρηνική ενέργεια και προωθούμε έργα υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και της εξερεύνησης του διαστήματος. Η συνεργασία στη γεωργία επεκτείνεται επίσης ραγδαία. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, ο όγκος του γεωργικού εμπορίου έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 20%», πρόσθεσε ο Πούτιν σύμφωνα με το TASS.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στον Σι Τζινπίνγκ ότι στην περίπτωση της Νew START, η Ρωσία «θα ενεργήσει με ισορροπημένο και υπεύθυνο τρόπο», βάσει ανάλυσης της συνολικής κατάστασης.
«Στο πλαίσιο της κατάστασης της New START, η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στην εξεύρεση τρόπων διαπραγμάτευσης στρατηγικής σταθερότητας» τόνισε.
Οι θέσεις της Ρωσίας και της Κίνας στη συντριπτική πλειονότητα των διεθνών ζητημάτων είναι στενές ή πλήρως ευθυγραμμισμένες σημείωσε ακόμη ο πρόεδρος της Ρωσίας, επαναβεβαιώνοντας την υποστήριξη της Ρωσίας στην αρχή της «μίας Κίνας».
Από πλευράς του, ο Σι Τζινπίνγκ υποστήριξε τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι.
