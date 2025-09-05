Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυτοαποθέωση: Ο Τραμπ τοποθέτησε τον εαυτό του στο... μνημείο του Όρους Ράσμορ - Δείτε βίντεο

Πολλοί από τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ θέλουν να προσθέσουν τη μορφή του σε ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της χώρας: το Όρος Ράσμορ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ τοποθέτησε τον εαυτό του στο Όρος Ράσμορ - Βίντεο

Την ιδέα να γίνει... ο πέμπτος πρόεδρος του Όρους Ράσμορ υποστηρίζει ένθερμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναρτώντας σχετικό βίντεο, με το οποίο βάζει στο μνημείο τον εαυτό του. Στο βίντεο, οι υπόλοιποι πρόεδροι χαμογελούν επιδοκιμαστικά. 

Πολλοί από τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ θέλουν να προσθέσουν τη μορφή του σε ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της χώρας.

Οι τέσσερις πρόεδροι του μνημείου είναι ο Τζωρτζ Ουάσινγκτον, ο Τόμας Τζέφερσον, ο Θεόδωρος Ρούζβελτ και ο Αβραάμ Λίνκολν. 

Σημειώνεται ότι λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του για δεύτερη θητεία, ένας από τους υποστηρικτές του στο Κογκρέσο κατέθεσε ένα νομοσχέδιο για το θέμα αυτό. Πρόκειται για το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Άννα Πολίνα Λούνα. 

Πάντως, ακόμα κι αν ένα τέτοιο μέτρο περάσει ποτέ, το διάσημο βουνό δεν έχει αρκετό βράχο κατάλληλο για να σκαλιστεί για το πρόσωπο του Τραμπ - ή οποιουδήποτε άλλου...

Η κατασκευή του μνημείου ξεκίνησε το 1927 και το πάνθεον των προέδρων ολοκληρώθηκε μεταξύ 1934 και 1939. 

undefined
Από Thomas Wolf, www.foto-tw.de, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90107110
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Βουλή των Αντιπροσώπων
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark