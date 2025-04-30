Τραμπ: Οι δασμοί δεν μπορούν να αναθεωρηθούν από δικαστές

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από το εμπορικό δικαστήριο των ΗΠΑ να απορρίψει την αγωγή μικρών επιχειρήσεων που αμφισβητούν τους παγκόσμιους δασμούς του προέδρου, υποστηρίζοντας ότι οι δικαστές δεν έχουν την εξουσία να επανεξετάσουν την εθνική έκτακτη ανάγκη που επικαλέστηκε για να δικαιολογήσει τις σαρωτικές εισφορές.

Η προσωρινή διαταγή που έχουν ζητήσει οι επιχειρήσεις κατά των δασμών θα πρέπει να απορριφθεί ή τουλάχιστον να περιοριστεί, ώστε να ισχύει μόνο για τους ενάγοντες στην υπόθεση και όχι σε εθνικό επίπεδο, δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ.

«Το Κογκρέσο αυτοπροσδιορίστηκε - όχι το δικαστικό σώμα - ως το όργανο που θα εποπτεύει τις δηλώσεις έκτακτης ανάγκης και την επάρκεια της απάντησης του προέδρου», ανέφερε η κυβέρνηση.

Η κατάθεση έρχεται καθώς η Wall Street συνεχίζει να υποχωρεί εξαιτίας των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ καθώς και από μια σειρά καθυστερήσεων και ανατροπών.

