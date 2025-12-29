Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε τη Δευτέρα σειρά νόμων, συμπεριλαμβανομένου ενός που απαγορεύει την εκτέλεση αποφάσεων ξένων δικαστηρίων και ενός άλλου που επεκτείνει την εξουσία των στρατιωτικών δικαστηρίων.

Οι νόμοι υπογράφηκαν ως μέρος μιας δέσμης περισσότερων από δώδεκα νομοθετικών πράξεων, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με τις διεθνείς σχέσεις και τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Όλες δημοσιεύθηκαν στην επίσημη κυβερνητική πύλη αναφέρει το Anadolu.

Οι τροποποιήσεις στο δικαστικό σύστημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας απαγορεύουν την εκτέλεση αποφάσεων ξένων ποινικών δικαστηρίων και αποφάσεων διεθνών δικαστικών οργάνων, εκτός εάν βασίζονται σε ρωσική συνθήκη ή σε δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ξεχωριστές τροποποιήσεις παρέχουν στα στρατιωτικά δικαστήρια την εξουσία να δικάζουν απάτριδες στρατιωτικούς και αλλοδαπούς πολίτες για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας, εκπαίδευσης ή συμμετοχής σε εθελοντικούς σχηματισμούς. Οι αλλαγές ακολουθούν πρόσφατες προσαρμογές πολιτικής που επιτρέπουν σε άτομα χωρίς υπηκοότητα να κατατάσσονται στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Στον οικονομικό τομέα, ο πρόεδρος υπέγραψε νόμο που επικυρώνει μια προσωρινή εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, των κρατών μελών της και της Μογγολίας. Η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση του εμπορίου ορισμένων αγαθών, με ετήσιο όγκο συναλλαγών που εκτιμάται σε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που καθιερώνει την 19η Απριλίου ως νέα εθνική ημερομηνία μνήμης — την Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα της Γενοκτονίας του Σοβιετικού Λαού — και έναν άλλο νόμο που επισημοποιεί την ένταξη σταυρών στο ρωσικό οικόσημο, συμβολίζοντας την ορθόδοξη χριστιανική πίστη της πλειοψηφίας του πληθυσμού της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.