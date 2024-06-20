Λευκός Οίκος: Απογοητευτικές oι δηλώσεις Νετανιάχου

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις οποίες εξέφραζε δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις στην αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ είναι "βαθιά απογοητευτικές και σίγουρα προσβλητικές", δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

"Τα σχόλια αυτά ήταν βαθιά απογοητευτικά και σίγουρα προσβλητικά για εμάς, δεδομένου του εύρους της υποστήριξης που έχουμε παράσχει και θα συνεχίσουμε να παράσχουμε", δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. "Καμιά άλλη χώρα δεν κάνει περισσότερα για να βοηθήσει το Ισραήλ στην άμυνά του κατά της απειλής της Χαμάς και κατά των άλλων περιφερειακών απειλών", πρόσθεσε.

Σε βίντεο που ανάρτησε πριν από δύο ημέρες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Νετανιάχου δηλώνει ότι θεωρεί "αδιανόητο πως κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών (η αμερικανική κυβέρνηση) μπορεί να δεσμεύει όπλα και πυρομαχικά για το Ισραήλ".

"Δεν ξέρουμε πράγματι για ποιο πράγμα μιλά", είχε δηλώσει την Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ, σε μια έκφραση που έδειχνε ήδη την ενόχληση της Ουάσινγκτον.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν είχε εξηγήσει από την πλευρά του ότι σίγουρα οι ΗΠΑ "συνεχίζουν να εξετάζουν" μια συγκεκριμένη παράδοση βομβών στο Ισραήλ, η οποία είχε ανασταλεί λόγω του φόβου ότι τα όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Ράφα, και ότι παρά ταύτα όλες οι άλλες αποστολές στρατιωτικής βοήθειας διεξάγονται "κανονικά".

Ο Τζον Κίρμπι δήλωσε επίσης ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Ισραηλινό ομόλογό του Τσάχι Χανέγκμπι, καθώς και με Ρον Ντέρμερ, Ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων.

Οι δύο απεσταλμένοι του Ισραήλ αναμένεται επίσης να έχουν συνομιλίες εντός της ημέρας με τον Άντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συζητήσει για τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Μπλίνκεν θα συζητήσει επίσης για την κατάσταση κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο στη συνάντηση με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ και τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζάχι Χανέγκμπι, δήλωσε ο Μίλερ στους δημοσιογράφους.

Η πολύ ξερή αντίδραση του Λευκού Οίκου δεν σημειώνεται πρώτη φορά, δεδομένης της έντασης με τον επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης από την αρχή του πολέμου στις 7 του περασμένου Οκτωβρίου.

Η σχέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν είναι ως γνωστόν ιδιαίτερα περίπλοκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

