Πακιστάν: Κατηγορούμενος για «βεβήλωση του Κορανίου» λιντσαρίστηκε μέχρι θανάτου

Ένας Πακιστανός που κατηγορήθηκε για βεβήλωση του Κορανίου λιντσαρίστηκε σήμερα μέχρι θανάτου από όχλο που εισέβαλε σε αστυνομικό τμήμα της περιφέρειας Σουάτ και τον έβγαλε έξω. Ακολούθως, οι δράστες πυρπόλησαν το πτώμα, όπως ανέφερε αξιωματούχος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Το απόγευμα της Πέμπτης, κάτοικοι του Μαντιάν» στο βορειοανατολικό Πακιστάν, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, «συνέλαβαν τον άνδρα, κατηγορώντας τον ότι έκαψε αντίτυπο του Κορανίου», ανέφερε στο AFP αξιωματούχος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως ο κατηγορούμενος δεν ήταν ντόπιος.

«Αστυνομικοί παρενέβησαν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα», το οποίο όμως πολιορκήθηκε από εξαγριωμένο πλήθος. Αρκετοί άνδρες εισέβαλαν στο τμήμα και, παρότι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για να τους αποτρέψουν, έβγαλαν δια της βίας τον κατηγορούμενο και «τον λίντσαραν μέχρι θανάτου», συμπλήρωσε ο ίδιος. «Στη συνέχεια, έριξαν βενζίνη στο άψυχο σώμα του και έβαλαν φωτιά», αφηγήθηκε, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η βλασφημία αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα στο Πακιστάν, όπου ακόμη και κατηγορίες ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων συχνά πυροδοτούν βίαια επεισόδια.

Στα τέλη Μαΐου, ένας χριστιανός που κατηγορήθηκε ότι έκαψε σελίδες του Κορανίου είχε λιντσαριστεί από όχλο στην Παντζάμπ (ανατολικά) και υπέκυψε τελικά στα τραύματά του στις αρχές Ιουνίου.

Στην ίδια περιοχή, τον Φεβρουάριο του 2023, εξαγριωμένο πλήθος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν μουσουλμάνο που είχε κατηγορηθεί επίσης για «βεβήλωση του Κορανίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.