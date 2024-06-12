Στην Κοπεγχάγη, η έρευνα για τη φερόμενη κλοπή ενός ποδήλατου οδήγησε στον εντοπισμό έργων τέχνης που είχαν κλαπεί κατά τη διάρκεια διάρρηξης σε γκαλερί, στα τέλη Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Στην πρωτεύουσα της Δανίας, περισσότερα από 17.000 ποδήλατα εκλάπησαν το 2023 και αυτό ακριβώς είναι το έγκλημα που ανησυχεί περισσότερο τους κατοίκους της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με μια έρευνα της δημοτικής αρχής. Ορισμένοι οδηγοί ποδηλάτων τοποθετούν σε αυτά GPS, προκειμένου να μπορούν να τα εντοπίζουν ακόμα κι έπειτα από μια κλοπή.

Το σύστημα εντοπισμού στίγματος ενός κλεμμένου ποδηλάτου ήταν που οδήγησε την αστυνομία σε μία διεύθυνση στα νότια προάστια της Κοπεγχάγης, όπου και πραγματοποίησε έρευνα.

«Ήταν κάτι πολύ παραπάνω από ένα κλεμμένο ποδήλατο, το οποίο βρέθηκε στην εν λόγω διεύθυνση», ανέφερε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

«Ένδεκα τρίτροχα ποδήλατα και ηλεκτρικά ποδήλατα, που τα είχαν κλέψει, κατασχέθηκαν. Επιπλέον, βρέθηκε ένας αριθμός έργων τέχνης, που είχαν κλαπεί από μια γκαλερί της Κοπεγχάγης την 31η Μαρτίου», διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επιτόπου συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 32 και 40 ετών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για διακεκριμένη κλοπή. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον τρόπο με τον όποιο κατέληξαν στην κατοχή τους τα έργα τέχνης.

Την 31η Μαρτίου, 20-30 έργα του καλλιτέχνη Κρίστιαν φον Χόρνσλετ εκλάπησαν από την γκαλερί του, σε μια διάρρηξη κατά την οποία είχε χρησιμοποιηθεί ένα αυτοκίνητο για να παραβιαστεί ο χώρος.

Δέκα τέσσερα εξ αυτών εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας της αστυνομίας, ανέφερε η ομάδα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

