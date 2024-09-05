Περού: Τουλάχιστον έξι νεκροί σε ναυάγιο πλοιαρίου στην περιοχή του Αμαζονίου

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τη βύθιση πλοιαρίου σε ποταμό στην περιοχή του Αμαζονίου του Περού, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Πολεμικό Ναυτικό.

"Επί του παρόντος έχουμε έξι νεκρούς", δήλωσε ο πλοίαρχος Τζόναθαν Νοβόα στο τηλεοπτικό δίκτυο Peru Noticias. Τα θύματα ήταν ηλικίας από 30 έως 45 ετών.

Το πλοιάριο, στο οποίο επέβαιναν 48 επιβάτες εκ των οποίων αρκετοί εκπαιδευτικοί, διέσχιζε τον ποταμό Ουκαγιάλι όταν συγκρούστηκε με έναν κορμό δέντρου, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

Επιχειρήσεις έρευνας είναι σε εξέλιξη σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι τρείς αγνοούμενοι.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες, ωστόσο, διασώθηκαν από παρακείμενα πλοία. Διενεργείται έρευνα.

Το πλοιάριο αναχώρησε το απόγευμα της Τρίτης από το λιμάνι της Πουκάλπα, περισσότερα από 700 χλμ. βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Λίμα, με προορισμό την πόλη Αταλάγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

