Επιδρομή της Ρωσίας με πυραύλους και drones τη νύχτα στο Κίεβο - Χάος και τουλάχιστον 9 τραυματίες (βίντεο)

Οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών και συσκότιση στην ανατολική όχθη του Δνείπερου - Προβλήματα και στο δίκτυο ύδρευσης

Στόχος μεγάλης ρωσικής επίθεσης έγινε τη νύχτα το Κίεβο. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο μέσω Telegram για «επίθεση του εχθρού με βαλλιστικούς πυραύλους και μαζική επίθεση με drones επίθεσης», προτρέποντας τον πληθυσμό να παραμείνει στα καταφύγια.

Οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τραυμάτισαν τουλάχιστον εννέα άτομα, προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών και συσκότιση σε περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας. 

Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν περισσότερους από 20 ανθρώπους από μια 17όροφη πολυκατοικία, καθώς οι φλόγες τύλιξαν τον έκτο και έβδομο όροφο. Πέντε άτομα νοσηλεύτηκαν, ενώ άλλοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ανέφεραν οι αρχές.

Στο Κίεβο, «η αριστερή (σ.σ. ανατολική) όχθη (του Δνείπερου) δεν έχει ηλεκτρισμό. Υπάρχουν επίσης προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης», ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, τονίζοντας πως «ο εχθρός επιτίθεται σε βασικές υποδομές» της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν μέσω Telegram, ανεπιβεβαίωτες σε αυτό το στάδιο, μπήκε στο στόχαστρο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα.

Σε εθνική κλίμακα, «οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών», ανέφερε η ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook.

Παράλληλα, αγόρι επτά ετών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των πληγμάτων στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram. 

Η υπουργός Ενέργειας Χρίντσουκ τόνισε πως «ειδικοί παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες» των βομβαρδισμών και, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», θα αρχίσουν «να αποτιμούν τον αντίκτυπο της επίθεσης και το έργο της αποκατάστασης».

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξαναβάλει στο στόχαστρο τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Βομβαρδίζουν σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 και οι ενεργειακές υποδομές έχουν στοχοποιηθεί επανειλημμένα.

Προχθές Τετάρτη ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία πως επιδιώξει να προκαλέσει «χάος» πολλαπλασιάζοντας τα πλήγματα, ιδίως εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών.

«Ο σκοπός της Ρωσίας είναι να σπείρει το χάος, να ασκήσει ψυχολογική πίεση στον κόσμο», υποστήριξε.

Αναλυτές επισημαίνουν πως το μεγαλύτερο μέρος της επιμελητείας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων γίνεται μέσω των σιδηροδρόμων.

