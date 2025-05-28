Συνάντηση Μακρόν-Μελόνι στις 3 Ιουνίου

Συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν θα έχει στις 3 Ιουνίου η Τζόρτζια Μελόνι, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ατζέντα της συζήτησης περιλαμβάνονται όλα τα θέματα της επικαιρότητας, με κορυφαίο το ουκρανικό, αλλά και το μεταναστευτικό.

Επίσης, η Μελόνι αναμένεται να θέσει και το θέμα των εμπορικών περιορισμών που χαρακτηρίζει το εσωτερικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και των δασμών, στοιχεία που μειώνουν τον ανταγωνισμό και ανεβάζουν τις τιμές για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.