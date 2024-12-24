Απεργούν οι εργαζόμενοι των Starbucks σε περισσότερα από 300 καταστήματα στις ΗΠΑ, στα οποία απασχολούνται με περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους να αναμένεται να απεργήσουν προτού λήξει η πενθήμερη απεργιακή κινητοποίηση αργότερα σήμερα παραμονή Χριστουγέννων, ανακοίνωσε το συνδικάτο εργαζομένων.

Η εταιρεία Starbucks, η οποία λειτουργεί περισσότερα από 10.000 καταστήματα που λειτουργούν από εταιρείες σε όλες τις ΗΠΑ, τόνισε ότι το 98% των καταστημάτων της παρέμεναν σήμερα ανοιχτά, με περίπου 170 καταστήματα να ήταν κλειστά.

Η απεργία σήμερα παραμονή Χριστουγέννων προβλέπεται να είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην αλυσίδα καφέ, τόνισε το συνδικάτο Starbucks Workers United. «Αυτές οι απεργίες είναι μια αρχική επίδειξη δύναμης και μόλις ξεκινήσαμε», δήλωσε ένας εργαζόμενος της αλυσίσας σε κατάστημα στο Όρεγκον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του συνδικάτου.

Το Starbucks Workers United, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους σε 525 καταστήματα σε όλη τη χώρα, έχει καλέσει σε απεργίες καταστημάτων σε 12 μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες, της Βοστώνης και του Σιάτλ, θέτοντας ζητήματα μισθοδοσίας, προσωπικού και ωραρίων.

Η απεργία ξεκίνησε την Παρασκευή μετά από αδιέξοδο των συνομιλιών μεταξύ της εταιρείας και του συνδικάτου.

Η Starbucks αρνήθηκε να σχολιάσει τον εκτιμώμενο αντίκτυπο στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα από την απεργία, αφού νωρίτερα είχε δηλώσει ότι ο αναμενόμενος αντίκτυπος ήταν «πολύ περιορισμένος».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το συνδικάτο απέρριψε μια πρόταση για μη άμεσες αυξήσεις μισθών και εγγύηση για αύξηση μισθού 1,5% τα επόμενα χρόνια.

Το συνδικάτο είπε επίσης ότι η Starbucks δεν έχει ακόμη παρουσιάσει στους εργαζομένους της «μια σοβαρή οικονομική πρόταση».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις όταν το συνδικάτο επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε η εταιρεία.

Τα Starbucks είχαν προηγουμένως ισχυριστεί ότι οι εκπρόσωποι του Starbucks Workers United τερμάτισαν πρόωρα μια συνάντηση για διαπραγμάτευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.