Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα

Την παραίτησή του ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα από το αξίωμά του αλλά και από τη θέση του προέδρου του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP).

Όπως ανέφερε νωρίτερα ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK, ο Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί για να αποφύγει τη διάσπαση του LDP.

Από την άνοδό του στην εξουσία τον περσινό Σεπτέμβριο, η κυβερνητική συμμαχία του Ισίμπα έχασε την πλειοψηφία της σε εκλογές που έγιναν και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου εν μέσω της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Ο Ισίμπα είχε αρνηθεί τα αιτήματα για παραίτησή του που προέρχονταν από μέλη του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματός του και να αναλάβει το κόστος για την απώλεια της πλειοψηφίας στην άνω βουλή στις εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο.

Χθες, Σάββατο, το βράδυ, ο Ισίμπα είχε συνομιλίες με τον υπουργό Γεωργίας Σιντζίρο Κοϊζούμι και τον πρώην πρωθυπουργό Γιοσιχίντε Σούγκα, στέλεχος με επιρροή στο κόμμα του, οι οποίοι του ζήτησαν να παραιτηθεί, μετέδωσαν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Επίσης, πριν από μερικές ημέρες, τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του κόμματός του, μεταξύ των οποίων ο γενικός γραμματέας Χιρόσι Μοριγιάμα, είχαν προτείνει επίσης να παραιτηθεί.

Οι εικασίες όσον αφορά την παραμονή του ή όχι στην πρωθυπουργία είχαν ενταθεί όταν το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα προγραμμάτισε ψηφοφορία για τη Δευτέρα με σκοπό να αποφασιστεί αν θα προχωρήσει σε έκτακτες εκλογές για την ηγεσία του κόμματος.

