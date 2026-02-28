Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), υλοποίησε την απειλή του να επιτεθεί στο Ιράν, μετά την αποτυχία των συνομιλιών για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Για την Τεχεράνη, μια επιλογή για αντίποινα είναι να προσπαθήσει να μπλοκάρει ή να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, σημειώνει το Bloomberg.

Από τη στενή πλωτή οδό στο στόμιο του Περσικού Κόλπου διακινείται περίπου το 1/4 του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Εάν το Ιράν αρνηθεί την πρόσβαση στα γιγάντια δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή στην Κίνα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλους σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας, η διαταραχή θα προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και ενδεχομένως θα αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές του αργού είχαν ήδη φτάσει σε υψηλό επτά μηνών τον Φεβρουάριο, εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις.

Ποια είναι η σημασία του Στενού του Ορμούζ

Με το Ιράν στα βόρεια και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν στα νότια, το Στενό του Ορμούζ συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.

Είναι ένα ουσιαστικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Οι περισσότεροι προμηθευτές γύρω από τον Περσικό Κόλπο δεν έχουν άλλη θαλάσσια οδό για τις εξαγωγές τους.

Το 2025, διακινούνται περίπου 16,7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων την ημέρα μέσω του στενού, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και το Ιράν μεταφέρουν πετρέλαιο μέσω του Ορμούζ και η πλειονότητα των φορτίων τους προορίζεται για την Ασία.

Η πλωτή οδός είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σχεδόν το 1/5 της παγκόσμιας προμήθειας LNG -κυρίως από το Κατάρ- πέρασε μέσω αυτού του καναλιού πέρυσι.

Το Στενό του Ορμούζ έχει μήκος σχεδόν 161 χιλιόμετρα και πλάτος 21 μίλια στο στενότερο σημείο του. Οι ναυτιλιακές λωρίδες προς κάθε κατεύθυνση έχουν πλάτος μόλις δύο μίλια.

Το μικρό βάθος της πλωτής οδού καθιστά τα πλοία ευάλωτα σε νάρκες, ενώ η εγγύτητα του στενού με την ξηρά -ιδίως το Ιράν- αφήνει τα πλοία εκτεθειμένα σε επιθέσεις από πυραύλους από την ξηρά ή σε αναχαίτιση από περιπολικά σκάφη και ελικόπτερα.

Μπορεί πράγματι το Ιράν να μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ;

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, οι χώρες μπορούν να ασκήσουν κυριαρχία έως και 12 ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή τους - μια απόσταση μικρότερη από το στενότερο σημείο του Στενού του Ορμούζ.

Πρέπει να επιτρέπουν τη διέλευση ξένων πλοίων μέσω αυτών των χωρικών υδάτων που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Ενώ το Ιράν υπέγραψε αυτήν τη συνθήκη το 1982, δεν έχει επικυρωθεί από το κοινοβούλιο του έθνους.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει σε προηγούμενες περιόδους αυξημένης γεωπολιτικής έντασης ότι έχει την ικανότητα να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό. Δεν έχει ποτέ υλοποιήσει τις απειλές να απαγορεύσει τον διάπλου - μια κίνηση που πιθανότατα θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή αντίδραση από τις ΗΠΑ.

Το Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στη ναυσιπλοΐα. Έχει μια σειρά από επιλογές χάρη στην ακτογραμμή του κατά μήκος της πλωτής οδού. Αυτές κυμαίνονται από την παρενόχληση πλοίων με μικρά, γρήγορα περιπολικά σκάφη, έως πιο ακραίες εναλλακτικές λύσεις, όπως η επίθεση σε δεξαμενόπλοια με πυραύλους και drones, ώστε να καθίσταται πολύ επικίνδυνο για τα εμπορικά πλοία να διασχίσουν το στενό.

Πώς θα επηρεάσει την αγορά πετρελαίου η αναστάτωση στο Στενό του Ορμούζ;

Εάν καταστεί επικίνδυνο για τα πλοία να διασχίσουν το στενό, μπορούν να κάνουν το ταξίδι μόνο σε νηοπομπές υπό την προστασία των δυτικών ναυτικών δυνάμεων. Αυτό θα επιβράδυνε την κυκλοφορία, αλλά δεν θα επέτρεπε να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Το πλήρες κλείσιμο της πλωτής οδού όμως για περισσότερες από μερικές ημέρες αποτελεί ένα εφιαλτικό σενάριο για τις αγορές ενέργειας. Ο ανώτερος αναλυτής για την αγορά αργού πετρελαίου της Kpler Ltd., Muyu Xu, εκτίμησε τον Ιούνιο ότι αν το Ιράν μπλοκάρει το στενό για μία μόνο ημέρα θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση των τιμών του πετρελαίου έως και 120 έως 150 δολάρια το βαρέλι.

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα έπληττε βέβαια, πολύ γρήγορα την οικονομία του Ιράν, καθώς δεν θα μπορούσε να εξάγει ούτε αυτό το πετρέλαιό του, που αποτελεί βασική πηγή εσόδων για το καθεστώς. Η διακοπή των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα ενείχε επίσης τον κίνδυνο να επιφέρει την αντίδραση της Κίνας, τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού αργού πετρελαίου και έναν κρίσιμο εταίρο που έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να προστατεύσει το Ιράν από κυρώσεις.

Μπορείτε να δείτε Live όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.