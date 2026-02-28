ΠΟΜΙΔΑ: Τα 9 θέματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Τα θέματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων αναδεικνύονται από την ενημερωτική περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδος που ξεκινά η ΠΟΜΙΔΑ.

Αναλυτικότερα τα θέματα είναι:

Οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου των ακινήτων

Οι νέες ρυθμίσεις στις μισθώσεις κατοικιών και τις επαγγελματικές μισθώσεις

Το επερχόμενο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) της ΑΑΔΕ

Η υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η δήλωση των ανελκυστήρων

Το Πιστοποιητικό φερεγγυότητας και η διαταγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης

Το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) 1 ο/οο που θα είναι τριπλάσιο του ΤΑΠ

Οι νέοι πολεοδομικοί περιορισμοί στη δόμηση και στη βραχυχρόνια μίσθωση

Οι νέες ρυθμίσεις για κληρονομικές συμβάσεις, διαθήκες, χρέη, νόμιμη μοίρα κλπ

Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικιών των μελών ΠΟΜΙΔΑ με έκπτωση 20% επί του ΕΝΦΙΑ.

Όπως ανακοινώθηκε, η ΠΟΜΙΔΑ, μαζί με τα κατά τόπους σωματεία-μέλη και παραρτήματά της, τους τοπικούς συνδιοργανωτές φορείς και τις Εκδόσεις Καστανιώτη, ξεκινά από τις 2 έως τις 7 Μαρτίου 2026 σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε δέκα πόλεις της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, καλώντας ιδιοκτήτες ακινήτων, νομικούς, μηχανικούς, συμβολαιογράφους, φοροτεχνικούς, επαγγελματίες της αγοράς και εκπροσώπους του Τύπου να τις παρακολουθήσουν.

Κεντρικός ομιλητής των εκδηλώσεων θα είναι ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, δικηγόρος Α.Π. Στράτος Παραδιάς, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστεί το νέο βιβλίο των Στράτου Παραδιά και Ηλία Παπαγεωργιάδη "Αγοράζω Σπίτι" (Εκδόσεις Καστανιώτη) με πρόλογο του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεις μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΟΜΙΔΑ (https://www.pomida.gr/newspost.php?nsl=enimerotikes-ekdiloseis-pomida-paroysiasi-toy-biblioy-agorazo-spiti-se-makedonia-thraki-thessalia-2-7-martioy-2026).

Πηγή: skai.gr

