Ισραήλ: Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων σάρκασε Νετανιάχου και υπουργούς

Νέα στοιχεία για την εκρηκτική συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου το βράδυ της Κυριακής είδαν το φως της δημοσιότητας.

Κατά τη διάρκεια της θυελλώδους συνεδρίασης σχετικά με το επόμενο στάδιο του πολέμου στη Γάζα, ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, επέκρινε με πρωτοφανή σφοδρότητα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους συγκεντρωμένους υπουργούς επειδή επέμειναν στην «εδώ και τώρα» στρατιωτική ήττα της Χαμάς.

Ο Ισραηλινός ανώτατος στρατιωτικός αναρωτήθηκε γιατί δεν το έκαναν τους προηγούμενους 22 μήνες πολέμου, αναφέρει το Channel 13.

«Καλημέρα», φέρεται να είπε σαρκαστικά. «Είστε το υπουργικό συμβούλιο της 7ης Οκτωβρίου. Τώρα θυμηθήκατε να μιλήσετε για την ήττα της Χαμάς. Πού ήσασταν στις 7; Στις 8; Στις 9; Τώρα θυμηθήκατε, μετά από δύο χρόνια».

«Όταν ανέλαβα αυτή τη θέση, η Γάζα δεν είχε ηττηθεί», συνέχισε ο Ζαμίρ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. «Σήμερα, το 70% της Γάζας έχει ηττηθεί».

Ο Ζαμίρ και άλλοι αρχηγοί των υπηρεσιών ασφαλείας αντιτίθενται στα σχέδια για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας, προκρίνοντας αντ' αυτού μια σταδιακή συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και εκεχειρία.

Στη συνεδρίαση ο Νετανιάχου αντιστάθηκε στις πιέσεις του αρχηγού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για πραγματοποίηση ψηφοφορίας σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία εκεχειρίας - ομήρων.

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι μια τέτοια συμφωνία δεν ήταν στο τραπέζι προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον είχε πιέσει να μην αποδεχτεί μια μερική συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

