Μαδούρο: Ο Ρούμπιο προσπαθεί να λερώσει τα χέρια του Τραμπ με αίμα

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε τον υπουργό Εξωτερικών του Ντόναλντ Τραμπ ότι προσπαθεί να ωθήσει τον ηγέτη των ΗΠΑ σε μια σφαγή με την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων κοντά στη χώρα της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Μαδούρο, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Καράκας τη Δευτέρα για πρώτη φορά μετά από πάνω από ένα χρόνο, επέκρινε την απόφαση του Λευκού Οίκου να στείλει 4.000 στρατιώτες και πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, σε μια αποστολή που η Ουάσιγκτον κατά των καρτέλ ναρκωτικών. Αναφερόμενος ειδικά στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι η κίνηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε άμεση σύγκρουση.

«Ο Μάρκο Ρούμπιο θέλει να λερώσει τα χέρια του με αίμα, με αίμα από τη Νότια Αμερική, την Καραϊβική και τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Μαδούρο με μήνυμα στον Τραμπ.

Η επιχείρηση περιλαμβάνει την Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας Iwo Jima και την 22η Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών, η οποία μπορεί να χτυπήσει χερσαίους στόχους. Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι στοχεύουν το Cartel de los Soles, ένα δίκτυο που, όπως ισχυρίζονται, διευθύνεται από αξιωματικούς της Βενεζουέλας με την υποστήριξη του Μαδούρο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μαδούρο «τρομοκράτη» και τον Αύγουστο πρόσφερε αμοιβή 50 εκατ. δολαρίων για τη σύλληψή του. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαλε εκτεταμένες κυρώσεις, αναγνώρισε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό ως ηγέτη της Βενεζουέλας και άσκησε πιέσεις για την απομάκρυνση του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο ανταποκρίθηκε στην πρόσφατη απειλή των ΗΠΑ με δικές του κινήσεις, στέλνοντας στρατεύματα και πλοία στα σύνορα της Βενεζουέλας και σε σημαντικά κέντρα πετρελαίου. Ωστόσο, έδειξε προθυμία για διάλογο, δηλώνοντας ότι ελπίζει να αποκαταστήσει τα κανάλια επικοινωνίας με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απελευθέρωσε επίσης πολιτικούς κρατούμενους και συνέχισε να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ σε θέματα απέλασης. Ο Μαδούρο δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις πτήσεις μεταναστών προς το Καράκας, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής 70 παιδιών που είχαν χωριστεί από τους γονείς τους.

Η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, η μεγαλύτερη στη Λατινική Αμερική από την εισβολή στον Παναμά το 1989, έχει διχάσει την περιοχή. Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα της Βραζιλίας και ο Γκουστάβο Πέτρο της Κολομβίας την επέκριναν ως αποσταθεροποιητική, ενώ Γουιάνα και Τρινιντάντ και Τομπάγκο την υποστήριξαν, επικαλούμενες ανησυχίες για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν καταδίκασαν την αμερικανική κίνηση ως παρέμβαση.

Οι αναλυτές λένε ότι η σχετικά μικρή κλίμακα της αμερικανικής αποστολής υποδηλώνει ότι ο Τραμπ δεν προετοιμάζει εισβολή. Αντίθετα, η επίδειξη δύναμης μπορεί να έχει ως στόχο να διαταράξει τις διαδρομές λαθρεμπορίου, να αποτρέψει τον Μαδούρο από το να συλλάβει προσωπικότητες της αντιπολίτευσης και να ασκήσει πίεση στον στρατό της Βενεζουέλας να επανεξετάσει την πίστη του.

Ο Μαδούρο χαρακτήρισε την κίνηση των ΗΠΑ «υπερβολική, αδικαιολόγητη, ανήθικη απειλή», την οποία περιέγραψε ως απόπειρα του Ρούμπιο να αλλάξει το καθεστώς. «Αν η Βενεζουέλα δεχτεί επίθεση, θα εισέλθει αμέσως σε περίοδο ένοπλης πάλης για την υπεράσπιση του εθνικού εδάφους», δήλωσε. «Θα κηρύσσαμε συνταγματικά την δημοκρατία σε πόλεμο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.