Απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαπέλυσε η Τουρκία, με την Άγκυρα να κατηγορεί τη Λευκωσία για ρητορική βίας και εχθρότητα και να προειδοποιεί ότι δεν θα διστάσει, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που της παρέχει το καθεστώς του εγγυητή ενάντια στις δραστηριότητες της ''ΕΔΝΚ''».

Η Άγκυρα, μάλιστα, με αφορμή δηλώσεις του Ελληνοκύπριου Αρχιεπισκόπου, κατηγορεί τους Ελληνοκυπρίους για ίδρυση μιας νέας τρομοκρατικής οργάνωσης, ενώ χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου ξεκάθαρη εκδήλωση της νοοτροπίας των διακρίσεων, του φανατισμού και της προκλητικότητας, στην οποία αποδίδει την αιτία για την έλλειψη λύσης στο νησί της Κύπρου.

«Οι δηλώσεις του Ελληνοκύπριου Αρχιεπισκόπου θα πρέπει να αξιολογηθούν μαζί με την εξέλιξη της ίδρυσης μιας νέας τρομοκρατικής οργάνωσης, η οποία βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη τις τελευταίες εβδομάδες. Οι τελευταίες δηλώσεις αποτελούν μια από τις πιο ξεκάθαρες εκδηλώσεις της νοοτροπίας των διακρίσεων, του φανατισμού και της προκλητικότητας που μέχρι σήμερα έχει αποτελέσει την αιτία για την έλλειψη λύσης στο νησί της Κύπρου…», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΑΜ, «Αυτή η προσέγγιση, η οποία αγνοεί πλήρως το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αξίες, βάζει στο στόχαστρο τα νόμιμα δικαιώματα και την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού. Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχαστεί ότι η Κύπρος δεν ήταν ποτέ ένα Ελληνοκυπριακό νησί».

Συνεχίζοντας, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «Δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν σχέδια με παρόμοιες ιδέες και αυτό δεν θα επιτραπεί. Ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ο πραγματικός και ισότιμος εταίρος αυτού του νησιού και καμία δύναμη δεν θα μπορέσει να τον απομακρύνει από αυτά τα εδάφη».

Στο πλαίσιο αυτό το τουρκικό υπουργείο προειδοποιεί: «Καλούμε την ''ΕΔΝΚ'' (Κυπριακή Δημοκρατία) να ενεργήσει με κοινή λογική αντί της γλώσσας της βίας και της εχθρότητας και να συμβάλει σε μια λύση βασισμένη στην κυριαρχική ισότητα των δύο λαών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν σήμερα επικρατεί ειρήνη στο νησί της Κύπρου, αυτό είναι χάρη στην Τουρκία. Η Τουρκία, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που της παρέχει το καθεστώς του εγγυητή ενάντια στις δραστηριότητες της ''ΕΔΝΚ'' (Κυπριακή Δημοκρατία) που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και το περιβάλλον ειρήνης και σταθερότητας στο νησί».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν σημείωσε: «Ό,τι και να λένε οι Ελληνοκύπριοι, και η Ε.Ε., το τελειωμένο μοντέλο της ομοσπονδίας έχει φύγει από το τραπέζι. Κι αυτό το μοντέλο έχει αποσυρθεί από τους ίδιους τους Ελληνοκύπριους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.