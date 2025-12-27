Πώς ο Τραμπ έχασε ένα από τα βασικά του πλεονακτήματα... την οικονομία

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε το 2025 και συμπύκνωσε πάνω του μια δεκαετία πολιτικών αναταραχών σε ένα μόνο έτος. Το να εντοπίσεις την πιο σημαντική από αυτές, είναι σαν να ψάχνεις οικογενειακά κειμήλια στα συντρίμμια κατοικίας που την έχει σαρώσει ανεμοστρόβιλος.

Αλλά μέσα στο πλήθος των συγκρούσεων, των αντιπαραθέσεων, των αλλαγών προσωπικού, των ανατροπών πολιτικής, των νομικών μαχών, των διαμαχών και των μεταβαλλόμενων συμμαχιών, το 2025 αναδύθηκαν αρκετές δυναμικές που είναι πιθανό να διαμορφώσουν το εκλογικό τοπίο το 2026 (ενδιάμεσες εκλογές), το 2028 (προεδρικές εκλογές), αλλά και πιο μετά.

Μία βασική εξέλιξη, ίσως εξαιρετικά σημαντικά ενόψει των εκλογών που έπονται, ήταν η κατάρρευση της αίσθησης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την οικονομία. Κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, σχεδόν σε κάθε δημοσκόπηση, η πλειοψηφία ενέκρινε τον χειρισμό της οικονομίας από μέρους του. Επιπλέον, η βαθμολογία αποδοχής του για την οικονομία σχεδόν πάντα ξεπερνούσε τη συνολική βαθμολογία απόδοσης στους υπόλοιπους τομείς, πράγμα που σήμαινε ότι η εμπιστοσύνη στην οικονομική του ατζέντα ήταν ένα σημείο που ενίσχυε την υποστήριξή του, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσες μαζί του ή όχι σε άλλα θέματα διαχείρισης.

Πλέον, η εξίσωση έχει αντιστραφεί. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν συστηματικά ότι λιγότεροι είναι εκείνοι που συμφωνούν με την οικονομική του πολιτική. Οι περισσότερες εθνικές έρευνες αυτόν τον μήνα έδειξαν ότι το 40% ή ακόμη λιγότεροι Αμερικανοί του δίνουν θετική βαθμολογία για την οικονομία, και ακόμη λιγότεροι του δίνουν καλή βαθμολογία για το κόστος ζωής, το πρόβλημα που βρίσκεται στην κορυφή κάθε έρευνας ως η μεγαλύτερη ανησυχία των Αμερικανών. Πρόκειται για μια πλήρη αντιστροφή από την πρώτη του θητεία.

Σε κάποιο βαθμό, ο Τραμπ απλώς υποφέρει από την εγγύτητα. Τα ποσοστά αποδοχής των προέδρων πάντα πέφτουν όταν οι ψηφοφόροι είναι δυσαρεστημένοι με την οικονομία, όπως συμβαίνει σήμερα. Αλλά τα προβλήματα του Τραμπ εκτείνονται πέρα ​​από αυτό. Οι δημοσκοπήσεις διαπιστώνουν σταθερά ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι δεν έχει επικεντρωθεί αρκετά στο κόστος ζωής. Ακόμα πιο επιζήμιο είναι ότι περισσότεροι ψηφοφόροι λένε ότι η ατζέντα του έχει βλάψει παρά βοηθήσει τα οικονομικά τους, συχνά με μια συντριπτική διαφορά δύο ή τριών προς ένα. Οι ψηφοφόροι αντιπαθούν ιδιαίτερα τους δασμούς που επέβαλε.

Συμπέρασμα: Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, η εμπιστοσύνη στην οικονομική του πολιτική, έχει γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιο στη δεύτερη.

Η κατάρρευση της εμπιστοσύνης απέναντι στον Τραμπ εξηγεί την αντιστροφή της απήχησης που είχε στις νέες ομάδες ψηφοφόρων, που ήταν κεντρικής σημασίας για την επανεκλογή του. Το 2024, ο Τραμπ βελτίωσε σημαντικά την προηγούμενη απόδοσή του στους Λατίνους, στους νέους άνδρες και στους μη λευκούς ψηφοφόρους χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου.

Ωστόσο, η θέση του Τραμπ σε αυτές τις ομάδες έχει επιδεινωθεί ραγδαία. Πρόσφατες έρευνες που εξέτασαν εκτενώς τις στάσεις μεταξύ των Λατίνων και των νέων, διαπίστωσαν ότι το ποσοστό αποδοχής του σε κάθε ομάδα έχει πέσει κάτω από το 30%.

Η απογοήτευση για την οικονομία εξηγεί πολλά, αλλά όχι όλα, από αυτή την πτώση. Στην πρόσφατη δημοσκόπηση του Pew Research Center για τους Λατίνους, για παράδειγμα, περισσότεροι από 7 στους 10 δήλωσαν ότι η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλά για να απελάσει τους μετανάστες. Σχεδόν 8 στους 10 δήλωσαν ότι η συνολική του ατζέντα έβλαψε την λατινοαμερικανική κοινότητα.

Αυτό μας φέρνει στην τρίτη σημαντική εξέλιξη του 2025: Η πτώση του Τραμπ επέτρεψε στους Δημοκρατικούς να τα πάνε καλά στις τοπικές εκλογές του τρέχοντος έτους. Παρόλα αυτά, η συνολική δημόσια εικόνα του Δημοκρατικού Κόμματος παραμένει αδύναμη.

Η έντονη διαμάχη μεταξύ προοδευτικών και κεντρώων σχετικά με την κατεύθυνση του κόμματος θα διεξαχθεί του χρόνου στις προκριματικές εκλογές της Γερουσίας στο Μέιν, το Μίσιγκαν, τη Μινεσότα, την Αϊόβα και το Τέξας, μεταξύ άλλων. Αλλά η πραγματική μάχη θα δοθεί στις προκριματικές εκλογές για την προεδρία του 2028.

Στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ο Τραμπ κυβερνά σαν να αισθάνεται εντελώς ελεύθερος. Παρ' ότι οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι έχουν υποκύψει στις υπερβολές του, έχει προκαλέσει μια σαφή απέχθεια μεταξύ των ψηφοφόρων, οι οποίοι βρίσκονται εκτός του σκληρού πυρήνα των υποστηρικών του.

Με αυτόν τον τρόπο, το 2025 επιβεβαίωσε την πιο σημαντική πολιτική τάση των τελευταίων περίπου 60 ετών. Η ραγδαία διάβρωση των σημαντικών επιτευγμάτων του Τραμπ το 2024 υπογράμμισε ότι συνεχίζουμε να ζούμε τη μακρύτερη περίοδο στην αμερικανική ιστορία, όπου κανένα κόμμα δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα διαρκές πλεονέκτημα έναντι του άλλου. Τις τελευταίες πέντε φορές που ένας πρόεδρος έχει πάει σε ενδιάμεσες εκλογές με ενιαίο έλεγχο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (Λευκός Οίκος, Βουλή και Γερουσία), οι ψηφοφόροι τον έχουν ανακαλέσει.

