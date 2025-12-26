Πέρι Μπαμόντε: Πέθανε ο κιθαρίστας και κιμπορντίστας των «The Cure»

Ο Πέρι Μπαμόντε, που έπαιζε κιθάρα και πλήκτρα στο εμβληματικό μουσικό συγκρότημα «The Cure», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα σήμερα το βρετανικό ροκ συγκρότημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της μπάντας, ο Μπαμόντε, ο οποίος εντάχθηκε πλήρως ως μέλος στους «The Cure» το 1990, «πέθανε στο σπίτι του τα Χριστούγεννα, έπειτα από σύντομη ασθένεια».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία πολλών άλμπουμ των The Cure, ανάμεσά τους τα “Wish” (1992), “Wild Mood Swings” (1996), “Bloodflowers” (2000), “Acoustic Hits” (2001) και “The Cure” (2004).

Στην πρώτη του περίοδο με τη μπάντα συμμετείχε σε περισσότερες από 400 συναυλίες, ενώ μετά την επανένταξή του ανέβηκε στη σκηνή σε ακόμη 90 εμφανίσεις. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι τελευταίες αυτές συναυλίες συγκαταλέγονται «στις καλύτερες που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το συγκρότημα».

«Με μεγάλη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του μεγάλου μας φίλου και μέλους της μπάντας Πέρι Μπαμόντε. Ήσυχος, έντονος, διαισθητικός, σταθερός και εξαιρετικά δημιουργικός, ο «Τέντι» ήταν ένα ζεστό και ζωτικό μέρος της ιστορίας των The Cure. Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας πηγαίνουν σε όλη την οικογένειά του, θα μας λείψει πολύ»

Ο πρώην ντράμερ του συγκροτήματος, Λολ Τόλχερστ, αποχαιρέτησε τον Μπαμόντε με ανάρτησή του στο Instagram, δηλώνοντας πως ένιωσε «πολύ μεγάλη λύπη» στο άκουσμα της είδησης και ότι ο ίδιος και η σύζυγός του «στέλνουν τα συλλυπητήριά τους σε όλους όσοι τον αγάπησαν και τον γνώριζαν».

«Αντίο, Τέντι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πέρα από τους «The Cure», ο Πέρι Μπαμόντε υπήρξε και μπασίστας των «Love Amongst Ruin», με τους οποίους κυκλοφόρησε δύο στούντιο άλμπουμ.

Πηγή: skai.gr

