Απόντων των προέδρων της Κίνας και της Ρωσίας, οι ηγέτες των χωρών της ομάδας BRICS θα επιδιώξουν στη σύνοδο κορυφής που ξεκινά σήμερα στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας, να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο κατά του οικονομικού προστατευτισμού του Ντόναλντ Τραμπ, αν και αναμένεται να αποφύγουν να στοχοποιήσουν ονομαστικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Οι ηγέτες 11 μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών του πλανήτη (της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας, της Νότιας Αφρικής, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιθιοπίας, της Ινδονησίας και του Ιράν) βλέπουν τη φετινή σύνοδό τους να διαταράσσεται λόγω του εμπορικού πολέμου που έχει ξεκινήσει ο αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος που εξασφάλισε χθες Σάββατο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), οι ηγέτες των BRICS αναμένεται να εκφράσουν τις «σοβαρές ανησυχίες» τους σχετικά με την μονομερή επιβολή δασμολογικών μέτρων που προκαλούν «στρεβλώσεις στο εμπόριο». Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, τέτοιου είδους μέτρα απειλούν «να επηρεάσουν τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης παγκοσμίως».

Τα κράτη-μέλη των BRICS, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού όλου του πλανήτη και το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ, θα στραφούν ουσιαστικά κατά του προέδρου των ΗΠΑ και των ανταποδοτικών δασμών που εξήγγειλε. Θα είναι βέβαια προσεκτικοί στη διατύπωση, ώστε να μην κατονομάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πολλές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, ηγέτιδας δύναμης στην ομάδα BRICS – βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Ο οικοδεσπότης της συνόδου κορυφής, ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, υπερασπίστηκε χθες Σάββατο την πολυμερή προσέγγιση: «Αντιμέτωποι με την επανεμφάνιση του προστατευτισμού, εναπόκειται στα αναδυόμενα κράτη να υπερασπιστούν το πολυμερές εμπορικό σύστημα και να μεταρρυθμίσουν τη διεθνή χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική».

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα απουσιάζει από τη σύνοδο κορυφής των BRICS για πρώτη φορά, παρά το γεγονός ότι η χώρα του έχει ηγετικό ρόλο στην ομάδα. Θα απουσιάσει επίσης ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου αναμένεται να απευθυνθεί στα μέλη των BRICS μέσω βιντεοσύνδεσης, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο πρόσφατος 12ήμερος πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ ρίχνει επίσης βαριά τη σκιά του στη σύνοδο. Οι διαπραγματεύσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος στο τελικό ανακοινωθέν φέρονται να κατέληξαν σε συναίνεση χθες Σάββατο, σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή.

Η Τεχεράνη επεδίωκε την υιοθέτηση σκληρής γλώσσας, αλλά κρίθηκε σκόπιμο να διατηρηθεί η ίδια γραμμή με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα BRICS στα τέλη Ιουνίου, ανέφερε η ίδια πηγή. Τότε, οι BRICS είχαν καταδικάσει τις «στρατιωτικές επιθέσεις» εναντίον του Ιράν, αλλά χωρίς να κατονομάσουν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, απευθύνοντας έκκληση «να σπάσει ο κύκλος της βίας» και «να αποκατασταθεί η ειρήνη» στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν θα εκπροσωπηθεί στη σύνοδο κορυφής των BRICS από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.