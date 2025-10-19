Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός του ομήρου που παρέδωσε χτες, Σάββατο η Χαμάς στο Ισραήλ.

Πρόκειται για τον Ταϊλανδό υπήκοο Σοντάγια Οακχαράσρι, ο οποίος δολοφονήθηκε από μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο κιμπούτς Μπεερί και η σορός του μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον Μάιο του περασμένου έτους, η οικογένειά του έλαβε επίσημη επιβεβαίωση για τη δολοφονία του.

Ο Οακχαράσρι έκανε αγροτικές δουλειές στο Ισραήλ για οκτώ χρόνια, και ονειρευόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του για να φτιάξει το δικό του αγρόκτημα, σύμφωνα με το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

Τον περιγράφουν ως έναν «ήσυχο άνθρωπο που ήταν αφοσιωμένος στη δουλειά του» που είχε καθημερινή επαφή με τη μητέρα του, Αμοράν, και την 7χρονη κόρη του, Καϊμόκ.

Ακόμα πιο τραγικό είναι πως πριν δολοφονηθεί, σχεδίαζε την επιστροφή του στην Ταϊλάνδη καθώς η εργασία του Ισραήλ θα έληγε τον Οκτώβριο, του ίδιου έτους.

Η κυβέρνηση «παραμένει αποφασισμένη και εργάζεται άοκνα για τον επαναπατρισμό όλων των ομήρων» που είναι νεκροί, αναφέρει σχετική ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου.

Το Ισραήλ παρέδωσε στη Γάζα 15 σορούς Παλαιστινίων

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι σήμερα το Ισραήλ παρέδωσε 15 σορούς Παλαιστινίων μέσω του Ερυθρού Σταυρού, προσθέτοντας ότι ο συνολικός αριθμός των σορών που έχουν παραληφθεί μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 150.

«Ορισμένα από τα πτώματα έφεραν σημάδια βασανιστηρίων, ξυλοδαρμών», καταγγέλλει το υπουργείο.

