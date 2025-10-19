Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι εξετάζει αναφορές μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο πρίγκιπας Άντριου προσπάθησε να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες για την κατήγορό του, Βιρτζίνια Τζιουφρέ, μέσω των αστυνομικών που είχαν αναλάβει την προστασία του.

«Είμαστε ενήμεροι για τις αναφορές των μέσων και εξετάζουμε τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται» ανέφερε η αστυνομία την Κυριακή.

Η Τζιουφρέ, η οποία έδωσε τέλος στη ζωή της πριν από λίγους μήνες, είχε καταγγείλει ότι ήταν ανάμεσα στα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν και τον πλούσιο κύκλο του.

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν έχει σχολιάσει τις αναφορές, αλλά αρνείται σταθερά όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Η Τζιουφρέ είχε ισχυριστεί επίσης ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου τρεις φορές, μια φορά το 2001, όταν ήταν 17 ετών, στο σπίτι της φίλης του πρίγκιπα και του Τζέφρι Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, στο Λονδίνο.

Η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης, καταδικασμένη για εμπόριο λευκής σαρκός, σε υποθέσεις σχετικές με Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, ο Άντριου ζήτησε από τον αστυνομικό της φρουράς του να ερευνήσει την Τζιουφρέ, λίγο πριν η εφημερίδα δημοσιεύσει φωτογραφία από την πρώτη συνάντησή τους, τον Φεβρουάριο του 2011. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Άντριου έδωσε στον αστυνομικό την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής της.

Η Sunday Telegraph υποστήριξε επίσης ότι ο Άντριου «προσπάθησε να βρει ενοχοποιητικές πληροφορίες» για την Τζιουφρέ.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, δήλωσε στο BBC ότι πρόκειται για θέμα «βαθιά ανησυχητικό» και πρόσθεσε πως αν οι ισχυρισμοί είναι αληθείς, τότε «δεν είναι καθόλου αυτός ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αστυνομικοί ασφαλείας».

Την Παρασκευή, ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τους τίτλους του και αποχωρεί από το Τάγμα της Περικνημίδας – το αρχαιότερο και ανώτατο τάγμα ιπποσύνης στη Βρετανία.

Θα πάψει επίσης να χρησιμοποιεί τον τίτλο του «Δούκα του Γιορκ», τον οποίο είχε λάβει από τη μητέρα του, την εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Ο πρίγκιπας είχε πάψει να ασκεί επίσημα καθήκοντα, είχε χάσει το δικαίωμα να φέρει τον τίτλο Αυτού Βασιλική Υψηλότητα και δεν εμφανιζόταν πλέον σε επίσημες βασιλικές εκδηλώσεις. Ο ρόλος του αναμένεται πλέον να είναι ακόμα πιο περιορισμένος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.