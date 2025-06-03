Περισσότεροι από 200 κρατούμενοι δραπέτευσαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ από φυλακή του Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, όταν τους επιτράπηκε να βγουν από τα κελιά τους έπειτα από μια σειρά σεισμών που σημειώθηκαν, είπαν τοπικοί αξιωματούχοι και η αστυνομία.

Εκατοντάδες κρατούμενοι αφέθηκαν να βγουν στο προαύλιο της φυλακής εξαιτίας των σεισμών, όπως είπε στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν εκεί ο τοπικός υπουργός Δικαιοσύνης Ζια-ουλ-Χασάν Λαντζάρ.

«Υπήρχε πανικός εξαιτίας των σεισμών», εξήγησε ο ίδιος προσθέτοντας ότι ήταν δύσκολο να ελέγξει κανείς ένα πλήθος περίπου 1.000 ανθρώπων.

Η απόδραση σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι κρατούμενοι άρπαξαν τα όπλα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, γεγονός που οδήγησε σε ανταλλαγή πυροβολισμών και έπειτα άνοιξαν την πύλη με τη χρήση βίας.

Σήμερα ένας δημοσιογράφος του Reuters επί τόπου ανέφερε ότι είδε σπασμένα γυαλιά και κατεστραμμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό μέσα στους χώρους της φυλακής.

Ένας χώρος για να συναντώνται οι κρατούμενοι με τις οικογένειές τους λεηλατήθηκε.

Ανήσυχοι συγγενείς των κρατούμενων είχαν σήμερα συγκεντρωθεί έξω από τη φυλακή.

Σύμφωνα με τον Λαντζάρ, αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες αποδράσεις από φυλακή του Πακιστάν.

Η φυλακή στην περιοχή Μαλίρ του Καράτσι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Πακιστάν, βρίσκεται σε μια φτωχή, κατοικημένη βιομηχανική συνοικία.

Οι κρατούμενοι έτρεχαν στους δρόμους της συνοικίας στη διάρκεια της νύχτας, κάποιοι από αυτούς ξυπόλητοι, ενώ τους καταδίωκαν αστυνομικοί.

Η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει ορισμένους και τους επιβίβασε σε αστυνομικά βαν, όπως φάνηκε από οπτικό υλικό που μετέδωσε τοπικό δίκτυο.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Γκούλαμ Ναμπί Μεμόν είπε ότι οι περισσότεροι κρατούμενοι εμπλέκονται σε μικροαδικήματα, όπως χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Τουλάχιστον ένας κρατούμενος σκοτώθηκε στη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών από την οποία τραυματίστηκαν τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι, είπε ο ίδιος.

Ο Μουράντ Αλί Σαχ, ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί περίπου 80 κρατούμενοι και πρόσθεσε ότι ήταν λάθος των αρχών της φυλακής που τους επέτρεψαν να βγουν από τα κελιά τους. Προειδοποίησε μάλιστα αυτούς που εξακολουθούν να διαφεύγουν να παραδοθούν διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν βαριά ποινή για απόδραση.

«Οι κατηγορίες για μικροαδικήματα θα μετατραπούν σε σοβαρές, όπως η κατηγορία της τρομοκρατίας», προειδοποίησε.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

