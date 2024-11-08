Οι ρωσικές υπηρεσίες Πληροφοριών ήταν πιθανόν πίσω από σειρά πακέτων που εξερράγησαν σε αποθήκες εταιριών ταχυμεταφορών σε διάφορα σημεία της Ευρώπης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Πολωνοί εισαγγελείς, κατηγορώντας τη Μόσχα σε μια υπόθεση που σύμφωνα με αξιωματούχους θα μπορούσε να προκαλέσει αεροπορική τραγωδία.

Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι η Ρωσία έχει προσπαθήσει να αποσταθεροποιήσει τους συμμάχους της Ουκρανίας με πράξεις δολιοφθοράς. Οι εκρήξεις σε αποθήκες εταιριών ταχυμεταφορών στη Βρετανία, τη Γερμανία και την Πολωνία τον Ιούλιο θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν σημαντική κλιμάκωση προκαλώντας έκρηξη σε αεροσκάφος.

Αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν δηλώσει ότι τα πακέτα ήταν μέρος μιας συνωμοσίας που τελικά είχε στόχο να προκαλέσει εκρήξεις σε εμπορικές πτήσεις προς τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

«Τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην υπόθεση υποδηλώνουν υψηλή πιθανότητα οι σχεδιαζόμενες ενέργειες σαμποτάζ…να αποτελούν έμπνευση των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών», σημείωσε ο εκπρόσωπος της πολωνικής εισαγγελίας Πρζέμισλαβ Νόβακ, σε δήλωση που εστάλη με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Η Ρωσία έχει στο παρελθόν αρνηθεί την όποια ανάμειξή της.

Ο Νόβακ δήλωσε ότι οι πολωνικές αρχές αναζητούν δύο Ρώσους και έχουν θέσει υπό κράτηση τέσσερις Ουκρανούς πολίτες στο πλαίσιο έρευνας.

Πολωνοί εισαγγελείς δήλωσαν τον Οκτώβριο ότι έθεσαν υπό κράτηση τέσσερις ανθρώπους και ότι αναζητούν δύο άλλους σε σχέση με τα πακέτα αυτά, αλλά δεν αποκάλυψε τις εθνικότητες αυτών που κατηγορούνται για ανάμειξη.

Τον Οκτώβριο, εισαγγελείς δήλωσαν ότι ερευνούν τον ρόλο «ξένων υπηρεσιών Πληροφοριών» χωρίς να κατονομάζεται ξεκάθαρα η Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Νόβακ, γίνονται εντατικές ενέργειες για να ταυτοποιηθούν τα υπόλοιπα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. «Οι ενέργειες αυτές γίνονται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής νόμου άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο ίδιος δήλωσε ότι τα πακέτα με τα εκρηκτικά είχαν σταλεί από την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το Βίλνιους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.