Το ουγγρικό κυβερνών κόμμα «Fidesz» του Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να ήρθε πρώτο στις ευρωεκλογές ωστόσο κατέγραψε σαφή πτώση, λαμβάνοντας το χειρότερο αποτέλεσμα που έλαβε ποτέ σε εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Πέτερ Μάγκυαρ, πρώην μέλος του κυβερνώντος κόμματος και βασικός του αντίπαλος του Ορμπάν με το κόμμα του Tisza συγκέντρωσε 29%, με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων.

Το Fidesz του Ούγγρου πρωθυπουργού και οι μικρότεροι σύμμαχοί του σημείωσαν 44,6%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι είχαν προβλέψει οι δημοσκοπήσεις. Το κόμμα είχε λάβει λιγότερο από το 50% των ψήφων μόνο μία φορά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σημειώνοντας 47,4% το 2004.Σύμφωνα λοιπόν, με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα ο Ορμπάν εκλέγει 11 ευρωβουλευτές και ο Μάγκυαρ 7 έδρες.

Αναμφισβήτητα, το αποτέλεσμα της Κυριακής είναι «μια τεράστια νίκη για τον Πέτερ Μάγκυαρ και μια τεράστια αποτυχία για τη Fidesz», δήλωσε ο Péter Krekó, εκτελεστικός διευθυντής στο ανεξάρτητο think tank Political Capital. «Η Fidesz έχει έναν πραγματικό αμφισβητία» ανέφερε.

Ποιος είναι ο Πέτερ Μάγκυαρ

Πρώην στέλεχος του κόμματος Fidesz και πρώην σύζυγος της πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας Judit Varga, ο Μάγκυαρ ενθάρρυνε τους ψηφοφόρους διαφωνώντας κατά της διαφθοράς και του καθεστώτος του Ορμπάν. Έχει δεσμευτεί να πάρει πίσω τα δισεκατομμύρια κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την Ουγγαρία και τα οποία έχουν παγώσει οι Βρυξέλλες λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου.

Εντυπωσιακό πάντως, στην Ουγγαρία είναι το ποσοστό συμμετοχής στις ευρωεκλογές αφού έφτασε το 58,7%, σε σύγκριση με το 43,4% στις ευρωεκλογές το 2019.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.