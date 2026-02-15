Ολοένα και μεγαλώνει ο κύκλος των χωρών που δηλώνουν πρόθυμες να αναπτύξουν πυρηνικό οπλοστάσιο, με αφορμή «την απειλή της Μόσχας». Με δηλώσεις του την Κυριακή, ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, εκδήλωσε την πρόθεση της Βαρσοβίας να ενταχθεί στο διεθνές πυρηνικό πρόγραμμα, προκειμένου η χώρα να αναπτύξει «πυρηνική άμυνα», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Polsat, ο Ναβρότσκι δήλωσε «μεγάλος υποστηρικτής της ένταξης της Πολωνίας στο πυρηνικό πρόγραμμα» και υποστήριξε ότι η χώρα θα πρέπει να αναπτύξει τη στρατηγική ασφαλείας της «με βάση το πυρηνικό δυναμικό».
Και πρόσθεσε: «Αυτός ο δρόμος, με σεβασμό σε όλους τους διεθνείς κανονισμούς, είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρέπει να εργαστούμε προς την επίτευξη αυτού του στόχου, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το έργο. Είμαστε μια χώρα ακριβώς στα πρόθυρα μιας ένοπλης σύγκρουσης. Η επιθετική, αυτοκρατορική στάση της Ρωσίας απέναντι στην Πολωνία, είναι γνωστή».
Η Πολωνία δεν είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που αναφέρθηκε ευθέως στην απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου. Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρωθυπουργός της Λετονίας, Έβικα Σιλίνα, η οποία δήλωσε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ότι «η πυρηνική αποτροπή μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες».
Νωρίτερα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη δημιουργία ευρωπαϊκής αποτρεπτικής δύναμης, σε όλα τα επίπεδα.
