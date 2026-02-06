Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η εισαγγελία της Πολωνίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της προηγούμενης, εθνικιστικής κυβέρνησης, που διώκεται για κατάχρηση

Ο πρώην υπουργός έχει λάβει πολιτικό άσυλο στην Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν και διαφεύγει της σύλληψης, καθώς η τοποθεσία διαμονής του είναι άγνωστη

Δικαστήριο της Βαρσοβίας διέταξε την προφυλάκισή του, ενώ ο ίδιος απέφυγε σκόπιμα να συμμετάσχει σε δικαστικές διαδικασίες.

Η εισαγγελία της Πολωνίας εξέδωσε σήμερα ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, της προηγούμενης, εθνικιστικής κυβέρνησης, ο οποίος διώκεται στη χώρα του για κατάχρηση και έχει λάβει πολιτικό άσυλο στην Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν.

Η απόφαση της εισαγγελίας ανακοινώθηκε αφού δικαστήριο της Βαρσοβίας διέταξε την Πέμπτη την προφυλάκιση του πρώην υπουργού Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο.

«Ο τόπος διαμονής του υπόπτου είναι άγνωστος. Δεν κατοικεί σε καμία γνωστή διεύθυνση της χώρας», σημείωσε η εισαγγελία, σημειώνοντας ότι ο πρώην υπουργός «ανέφερε με σαφήνεια σε μέσα ενημέρωσης ότι απέφευγε σκόπιμα να συμμετάσχει σε δικαστικές διαδικασίες ως ύποπτος».

Με τις αποφάσεις αυτές ανοίγει ο δρόμος για ένα πιθανό αίτημα έκδοσης πανευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 55χρονου Ζιόμπρο, ο οποίος κατηγορείται από τη Βαρσοβία για κατάχρηση εξουσίας και σύσταση συμμορίας ενώ ήταν υπουργός και γενικός εισαγγελέας στις κυβερνήσεις του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (Pis) μεταξύ 2015-2023.

Ο δικηγόρος του, Άνταμ Γκόμολα, είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι σκόπευε να ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου για την προφυλάκιση του πελάτη του.

Τον Νοέμβριο του 2025 το κοινοβούλιο ήρε τη βουλευτική ασυλία του Ζιόμπρο και ενέκρινε την προφυλάκισή του. Αρνούμενος να απαντήσει στις κλήσεις της δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι διώκεται για πολιτικούς λόγους από την κυβέρνηση του κεντρώου πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο Ζιόμπρο κατέφυγε στη Βουδαπέστη μαζί με τη σύζυγό του. Ένας από τους υφυπουργούς του, ο Μάρσιν Ρομανόφσκι, που κατηγορείται για παρόμοια αδικήματα, έλαβε πολιτικό άσυλο στην Ουγγαρία τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι σχέσεις της Πολωνίας με την Ουγγαρία, που είναι και οι δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τεταμένες αφότου η Βουδαπέστη έδωσε άσυλο στους δύο πολιτικούς που διώκονται από τη δικαιοσύνη της χώρας τους.

Ο Ζιόμπρο κατηγορείται κυρίως ότι ενορχήστρωσε την κατάχρηση χρημάτων από ένα ειδικό ταμείο που προοριζόταν για τη στήριξη θυμάτων εγκληματικών ενεργειών και ότι χρησιμοποίησε αυτούς τους πόρους για πολιτικούς σκοπούς αλλά και για να χρηματοδοτήσει παρανόμως την αγορά του ισραηλινού κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus. Σύμφωνα με τη σημερινή κυβέρνηση, το λογισμικό αυτό χρησιμοποιήθηκε τότε για την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων.

Εάν κριθεί ένοχος ο Ζιόμπρο, ο οποίος αυτήν την περίοδο υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 25 ετών.

