Πολωνία: Διπλωματική διαμαρτυρία στο Μινσκ - Κατηγορεί τη Λευκορωσία για «επιθετικές ενέργειες»

Επιτείνεται η διπλωματική κρίση στις σχέσεις Πολωνίας – Λευκορωσίας. Η Πολωνία κάλεσε την Πέμπτη τον επιτετραμμένο της Λευκορωσίας, Αλεξέι Πονκράτιεφ, για να διαμαρτυρηθεί για τις «επιθετικές ενέργειες» της υπηρεσίας κατασκοπείας της Λευκορωσίας (η λευκορωσική KGB) προς Πολωνούς διπλωμάτες που είναι διαπιστευμένοι στη Λευκορωσία και σε άλλες χώρες.



Το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας δεν διευκρίνισε για ποιες ενέργειες κατηγόρησε τη λευκορωσική KGB, και δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για περαιτέρω σχόλια. Στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η συνέχιση τέτοιων προκλήσεων θα αντιμετωπιστεί με «ανάλογη απάντηση από την πολωνική πλευρά».



Πηγή: skai.gr

