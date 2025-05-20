Σκάνδαλο με κορυφαίο στέλεχος της Goodyear: Η ερωμένη του συνελήφθη για τη δολοφονία της συζύγου του

Ένα σκάνδαλο έχει ξεσπάσει με ένα -πρώην πλέον- κορυφαίο στέλεχος της εταιρείας ελαστικών Goodyear καθώς η ερωμένη του συνελήφθη από τις βελγικές αρχές για την δολοφονία της συζύγου του.

Το κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου είναι ο Κρις Ντελανέι ο οποίος ήταν επικεφαλής της Goodyear στην Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αφρικής από το 2017.

Στις 17 Μαρτίου, όταν επέστρεψε στο σπίτι του, στις Βρυξέλλες, βρήκε δολοφονημένη, με τουλάχιστον 4 μαχαιριές την σύζυγό του, Κάρμελ Νρελανέι.

Αρχικά, οι αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης πίστευαν πως τη δολοφόνησε κάποιος διαρρήκτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κάμερες παρακολούθησης είχαν καταγράψει ένα άτομο με μάσκα να μπαίνει στο κτίριο λίγο πριν ο Καρμέλ φτάσει στο σπίτι της, εκείνο το βράδυ.

Αν και δεν υπήρχαν ενδείξεις παραβίασης, οι ερευνητές ανέφεραν πως τρία ακριβά ρολόγια είχαν εξαφανιστεί από το διαμέρισμα.

Ωστόσο, δύο ημέρες μετά την κηδεία της, η βελγική αστυνομία συνέλαβε την Γκριτ Βάντεπουτ, η οποία εργαζόταν στην εταιρεία ως βοηθός του Ντελανέι, αφού ανακάλυψαν πως ο σύζυγος του θύματος είχε σχέση μαζί της.

Η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι της υπόπτου, που επίσης ήταν παντρεμένη και ανακάλυψε τα ρολόγια που είχα κλαπεί. Της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δολοφονία με χρήση αυτοσχέδιου όπλου.

Η εταιρεία ανέφερε στη Wall Street Journal πως τόσο η Βάντεπουτ όσο και ο Ντελανέι δεν εργάζονται πλέον εκεί και πως η Goodyear είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Αρχές, εάν της ζητηθεί.

Πηγή: skai.gr

