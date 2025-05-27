Έμμεση αναφορά στις επεκτατικές βλέψεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έκανε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος κατά την ιστορική ομιλία του στην επίσημη έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου στην Οτάβα του Καναδά.

Ο Καναδάς θα παραμείνει «ελεύθερος και δυνατός», είπε ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, ο οποίος είχε προσκληθεί από τον πρωθυπουργό Μάρκ Κάρνεϊ για να εγκαινιάσει επίσημα τη νέα σύνοδο του κοινοβουλίου.

Ο Κάρολος αναγνωρίζεται ως αρχηγός κράτους στον Καναδά και είναι η πρώτη φορά μετά από σχεδόν επτά δεκαετίες που Βρετανός μονάρχης παρίσταται στην έναρξη των εργασιών της καναδικής βουλής.

Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο Κάρολος αναφέρθηκε στη «χώρα που οι Καναδοί και εγώ αγαπούμε τόσο πολύ». Έκανε δε, έμμεση αναφορά στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει επιβάλει δασμούς στα καναδικά προϊόντα και οραματίζεται τη μετατροπή του Καναδά στην 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

«Ο Αληθινός Βορράς είναι πράγματι ισχυρός και ελεύθερος», είπε ο βασιλιάς Κάρολος, αναφερόμενος στον εθνικό ύμνο του Καναδά.

«Η δημοκρατία, ο πλουραλισμός, το κράτος δικαίου, η αυτοδιάθεση και η ελευθερία είναι αξίες προσφιλείς για τους Καναδούς, αξίες που η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προστατεύσει», τόνισε ο 76χρονος μονάρχης που εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου, του οποίου η μορφή δεν έχει αποκαλυφθεί.

Πράγματι, είναι μόνο η δεύτερη φορά που ένας βασιλιάς ή βασίλισσα άνοιξε το Κοινοβούλιο, με την τελευταία φορά να είναι η εκλιπούσα μητέρα του το 1958.

Στην ομιλία του - η οποία εκφωνήθηκε στα γαλλικά και τα αγγλικά - ο βασιλιάς αναγνώρισε τους αυτόχθονες πληθυσμούς που κάποτε ζούσαν στη γη που κατείχε η Γερουσία και είπε ότι ελπίζει ότι τόσο οι αυτόχθονες όσο και οι άλλες κοινότητες θα μπορέσουν να βρουν την «αλήθεια» και να τιμήσουν μαζί την ιστορία του έθνους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.