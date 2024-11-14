Πωλήθηκε το «καταραμένο μέγαρο» της Βενετίας «Κα Ντάριο»

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, μετά από μακρά προσπάθεια φέρεται να βρέθηκε αγοραστής για το ιστορικό κτήριο «Κα Ντάριο», γνωστό και ως «καταραμένο μέγαρο» της Βενετίας.

Βρίσκεται στο Μεγάλο Κανάλι της Γαληνοτάτης και η αρνητική του φήμη οφείλεται στο ότι, μεταξύ των άλλων, ένας από τους πρώην ιδιοκτήτες του, ο χρηματιστής Ράουλ Γακρντίνι, αυτοκτόνησε την περίοδο της δικαστικής έρευνας «Καθαρά Χέρια», το 1993.

To κτήριο οικοδομήθηκε τον δέκατο πέμπτο αιώνα για έναν πλούσιο συμβολαιογράφο που εργαζόταν για λογαριασμό των δόγηδων. Σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση, μεταξύ των άλλων, ένας Αρμένιος έμπορος που το αγόρασε πριν περίπου διακόσια χρόνια, χρεοκόπησε, ενώ ο Αμερικανός μεγιστάνας Τσαρλ Μπριγκς, μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αναγκάσθηκε να πουλήσει το μέγαρο και να φύγει από τη Βενετία, λόγω του ότι δεν του επιτρεπόταν να ζήσει ελεύθερα την προσωπική του ζωή. Το 1964 επίσης, ο διάσημος Ιταλός τενόρος Μάριο Ντελ Μόνακο ενώ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να αγοράσει το Κα Ντάριο, τραυματίσθηκε σοβαρά σε τροχαίο και μετά από λίγο εγκατέλειψε κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα. To 1970, τέλος, ο κόμης Φιλίπο Τζορντάντο Ντέλε Λάντσε έχασε τη ζωή του μέσα στο σαλόνι του μεγάρου, όταν ο εραστής του τον χτύπησε βίαια στο κεφάλι με ένα πολύτιμο, ασημένιο βάζο.

Δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό έναντι του οποίου πουλήθηκε το ακίνητο και ούτε ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης του. Αρχικά, είχαν ζητηθεί από μεσιτικό γραφείο της Βενετίας, δεκαοκτώ εκατομμύρια ευρώ. Το μέγαρο «Κα Ντάριο» έχει συνολική επιφάνεια χιλίων τετραγωνικών μέτρων, με οκτώ υπνοδωμάτια και άλλες τόσες τουαλέτες, βεράντα στον τελευταίο όροφο και εσωτερική αυλή, εκατόν εβδομήντα τετραγωνικών μέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

