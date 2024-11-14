Αλβανία: Πατέρας προπονητής χαστουκίζει την κόρη του μετά από ήττα σε τελικό – Βίντεο

Σοκάρει το βίντεο από το χαστούκι που υπέστη οκτάχρονη αθλήτρια του Ταεκβοντό, δημοφιλής στο Κόσοβο και την Αλβανία, από τον πατέρα και προπονητή της μετά την ήττα της στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Παίδων που ολοκληρώθηκε στα Τίρανα.

Η Βαλίνα Φετίου εκπροσώπησε το Κόσοβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό Παίδων στα Τίρανα, όταν συνέβη το σοκαριστικό περιστατικό.

Η αντίπαλός της στην κατηγορία κοριτσιών ηλικίας έξι έως οκτώ ετών, η Σέρβα αθλήτρια Νίνα Σάβιτς, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό.

Μετά τον αγώνα, το βίντεο δείχνει τη Βαλίνα να περπατά προς τον πατέρα της σαν να ζητά συγγνώμη για την ήττα. Αυτός στη συνέχεια την τραβάει βίαια προς το μέρος του από το προστατευτικό κράνος της πριν της το βγάλει.

Στη συνέχεια, το κοριτσάκι πέφτει στο δάπεδο προτού ο προπονητής τη σύρει πίσω και τη χτυπήσει στο πρόσωπο, με το κεφάλι του παιδιού να φαίνεται να τραντάζεται από το χτύπημα.

Ένας διαιτητής του Ταεκβοντό, ο οποίος είδε το χαστούκι, επεμβαίνει και λέει στον άνδρα να σταματήσει.

Καθώς ο Φετίου συνεχίζει να βγάζει βίαια το κιτ της κόρης του, ο διαιτητής βάζει το χέρι του ανάμεσά τους, που ο προπονητής απομακρύνει απότομα.

Η 8χρονη Βαλίνα στη συνέχεια αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με μια διαιτήτρια να την αγκαλιάζει.

Μάλιστα, ο πατέρας έριξε λάδι στη φωτιά και προκάλεσε κατακραυγή αφού ισχυρίστηκε ότι έδωσε το χαστούκι «μόνο για να ηρεμήσει την αθλήτρια».

Στον Φετίου επιβλήθηκε εξάμηνη ποινή αποκλεισμού από όλες τις διεθνείς και εγχώριες δραστηριότητες από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ταεκβοντό.

Το αθλητικό όργανο τόνισε ότι πήρε την απόφαση λόγω της απαράδεκτης «σωματικά επιθετικής» συμπεριφοράς που επέδειξε ο προπονητής.

