Πόλεμος στο Ισραήλ: 7η Οκτωβρίου 2023- Ο τελευταίος DJ του φεστιβάλ Nova

«Ήταν ακόμα σκοτάδι όταν έβαλα το πρώτο βινύλιο στο πλατό», θυμάται ο ισραηλινός DJ Artifex σε συνέντευξη στην DW στο Βερολίνο. Ήταν 5.35 π.μ. Η ιδανική ώρα για τον ισραηλινό DJ που ονομάζεται Γιαρίν Ίλοβιτς. Λίγο αργότερα οι πρώτες αχτίδες του ηλίου εμφανίστηκαν πάνω από την έρημο. Λεπτό προς λεπτό ο ουρανός φωτίζονταν ολοένα και περισσότερο.



Ο Γιαρίν Ίλοβιτς είναι επιζών της τρομοκρατικής επίθεσης μαχητών της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Είναι ο τελευταίος DJ που έπαιξε μουσική. Έκανε τον κόσμο να χορέψει καλωσορίζοντας την ανατολή του ηλίου.

Περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες λικνίζονταν στους ψυχεδελικούς ρυθμούς στη μέση της ερήμου. Ο ισραηλινός DJ δεν άκουσε τις πρώτες ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα και έπληξαν το Ισραήλ λίγα λεπτά πριν από τις 6:30. Ούτε αντέδρασε όταν παρευρισκόμενοι είδαν αλεξιπτωτιστές να κατευθύνονται προς το μέρος τους. Και τότε ένας από τους διοργανωτές ανέβηκε στη σκηνή και είπε: «Κλείσε τη μουσική! Είμαστε σε κόκκινο συναγερμό!». Η μουσική σταμάτησε απότομα. Η σκηνή αποτυπώθηκε σε βίντεο που έκανε τον γύρo του διαδικτύου.Πριν από ένα χρόνο στις 7 Οκτωβρίου ισλαμιστές από τη Λωρίδα της Γάζας εισέβαλαν στο Ισραήλ σκοτώνοντας περισσότερους από 360 επισκέπτες του Φεστιβάλ Nova. 44 άτομα απήχθησαν ως όμηροι στη Γάζα, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν. Συνολικά, περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ και 251 κρατήθηκαν όμηροι στη Γάζα. Λίγο μετά την επίθεση στο Φεστιβάλ ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς."We will dance again"Ο Γιαρίν Ίλοβιτς κατάφερε μαζί με μερικούς φίλους να φθάσει στο κιμπούτς Ρεΐμ ,όπου μια χούφτα αστυνομικοί προσπαθούσαν να αντισταθούν στην επίθεση των παλαιστίνιων ισλαμιστών. «Έμοιαζε με βιβλική καταστροφή», θυμάται ο ισραηλινός DJ μιλώντας στην DW. «Παντού στο διάβα μας υπήρχαν καμένα οχήματα και διάσπαρτα πτώματα. Γύρω μας μόνο νεκροί και έρημος».Τους πρώτους μήνες μετά την επίθεση, ο DJ Artifex πήγαινε κάθε εβδομάδα σε ψυχοθεραπευτή για να μπορέσει να διαχειριστεί τα ψυχικά τραύματα που άφησαν πίσω τους οι σοκαριστικές εμπειρίες. Όμως η καλύτερη θεραπεία για εκείνον ήταν η μουσική. Όπως λέει ο ίδιος, η μουσική είναι το «ασφαλές λιμάνι» του. Εκεί όπου αισθάνεται ασφαλής και ευτυχισμένος.«Θα ξαναχορέψουμε», είναι το σύνθημα των επιζώντων της σφαγής. Στέλνουν έτσι το μήνυμα ότι δεν ηττήθηκαν, ότι δεν επιτρέπουν σε κανένα να τους στερήσει την πίστη σε έναν μαγικό, διαφορετικό κόσμο. Δυστυχώς όμως δεν καταφέρνουν όλοι οι επιζώντες να διαχειριστούν με τόσο θετικό τρόπο την τραγωδία που έζησαν.Παίζει το ίδιο σετ για τους επιζώντεςΟ DJ Artifex έχει παίξει αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες για την αποκαλούμενη «Φυλή της Nova». Έτσι αυτοαποκαλούνται εδώ και χρόνια οι φίλοι των πάρτι Supernova. Σήμερα η «Φυλή» είναι μια ομάδα επιζώντων που συναντιέται τακτικά μετά τις 7 Οκτωβρίου για να θρηνήσει, να μιλήσει και να θεραπεύσει μαζί το σώμα και το πνεύμα με γιόγκα, διαλογισμό και μουσική.Ο DJ Artifex δεν παίζει απλώς psytrance μουσική για του οπαδούς της Nova. Ξανά και ξανά, παίζει το ίδιο ακριβώς σετ που διέκοψε στις 6.29 π.μ. στις 7 Οκτωβρίου. «Για πολλούς ανθρώπους είναι σημαντικό να με ακούσουν να ολοκληρώνω το πρόγραμμα χωρίς να διακόπτω στη μέση. Μου λένε ότι αν μπορούν να με ακούσουν χωρίς τον θόρυβο των ρουκετών, είναι σε θέση να κλείσουν το κεφάλαιο που έχασκε στην ψυχή τους.». Οπότε η μουσική ολοκληρώνεται με τον τρόπο που έπρεπε να έχει τελειώσει, σε μια διαφορετική πραγματικότητα.Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.