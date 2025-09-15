'Υστερα από σφοδρές μάχες πολλών μηνών, το Κίεβο ισχυρίζεται πως ο ουκρανικός στρατός σταμάτησε την προώθηση ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μπόρεσαν να προελάσουν σε τομείς κοντά στα σύνορα της περιφέρειας Σούμι (βορειοανατολικά), όπου στρατεύματα της Ρωσίας προσπαθούν μήνες να αποκτήσουν ερείσματα.

Επικαλούμενος τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου, Ολεξάντρ Σίρσκι, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ρωσικές μονάδες υπέστησαν σημαντικές απώλειες στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Χάρκοβο, κατά μήκος του αχανούς μετώπου, μήκους 1.000 χιλιομέτρων.

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», τόνισε ο πρόεδρος Ζελένσκι . «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Ζελένσκι έκανε ακόμη λόγο για αξιοσημείωτες ρωσικές απώλειες κοντά στην Κούπιανσκ, σε τομέα στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου υπό ρωσική πίεση επί μήνες.

Today I want to especially thank all our warriors who are inflicting truly significant losses on Russia. Losses at the front. Losses along the border. Losses on Russia's own territory thanks to our long-range strikes. The most effective sanctions – the ones that work the fastest… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 14, 2025

«Συνεχίζουμε να επιχειρούμε στην κατεύθυνση της Ντομπροπίλια», τόνισε αναφερόμενος σε δήμο κοντά στην Πόκροφσκ, επίκεντρο μαχών στο πλαίσιο της προσπάθειας του ρωσικού στρατού να ελέγχει πλήρως το Ντονέτσκ. «Είναι σημαντικό πως οι ρωσικές επιθέσεις απωθούνται από τα αγόρια μας», πρόσθεσε.

Από την άλλη, ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, ο Ντένις Πουσίλιν, ανέφερε πως οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν κινήσεις «λαβίδας» κοντά σε χωριά που περιβάλλουν την Πόκροφσκ.

Αφότου εξεδίωξαν ουκρανικά στρατεύματα από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ νωρίτερα φέτος, ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να δημιουργήσουν μια «ουδέτερη ζώνη» στην περιφέρεια Σούμι. Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν εξάλλου μεγαλύτερες πόλεις, ιδίως την ομώνυμη περιφερειακή πρωτεύουσα.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους έκανε τις δηλώσεις αυτές ενώ όλη την εβδομάδα η άλλη πλευρά έλεγε πως κερδίζει έδαφος στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους με βραδύ ρυθμό στην ανατολική Ουκρανία και σχεδόν καθημερινά τελευταία ανακοινώνουν πως κατέλαβαν χωριά.

Η Μόσχα έχει προσαρτήσει τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, αν και δεν τις έχει κυριεύσει παρά εν μέρει – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα –, όχι όμως τη Ντνιπροπετρόφσκ, όπου μέχρι στιγμής λέει πως έχει καταλάβει σειρά χωριών και κοινοτήτων κατά μήκος των διοικητικών ορίων της.

