Το νοσοκομείο Παίδων στην περιφέρεια Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία βομβάρδισαν ο Ρωσικές δυνάμεις ανέφερε την Τρίτη η ουκρανική Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης.



«Η οροφή του νοσοκομείου παίδων στο Σεβεροντόνετσκ έπιασε φωτιά μετά το βομβαρδισμό του από τις ρωσικές δυνάμεις. Επτά παιδιά και 15 ενήλικοι απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο» αναφέρεται.

«Ο λαός μου μετετράπη σε στρατό, είδε τις καταστροφές και το αίμα που χύθηκε εξαιτίας του εχθρού», δήλωσε νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε απευθείας σύνδεση με την Ολομέλεια του ιταλικού Κοινοβουλίου.

«Πριν από μια εβδομάδα είχα πει ότι είχαν σκοτωθεί 79 παιδιά. Τώρα είναι 117, και δεν είναι ο τελικός απολογισμός. Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες καταστράφηκαν, όπως και εκατομμύρια σπίτια. Ο λαός μου θάβει τους νεκρούς του στα πάρκα, σε ομαδικούς τάφους» πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Τόνισε ακόμη ότι η Μαριούπολη, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς, αριθμούσε 500.000 κατοίκους, όπως η ιταλική πόλη της Γένοβας. «Χρειαζόμαστε ειρήνη, αλλά βλέπουμε και ακούμε μόνο σειρήνες, βόμβες και πυραύλους» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο ουκρανικός στρατός εξαπολύει αντεπιθέσεις που κατέστησαν δυνατή, ιδίως στο νότο, την ανάκτηση εδαφών που είχαν καταλάβει ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες επικοινωνίας, δήλωσε σήμερα Τρίτη ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο ουκρανικός στρατός «βρίσκεται τώρα, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην επίθεση», είπε ο Τζον Κίρμπι στο CNN, σημειώνοντας ότι «καταδιώκει Ρώσους στρατιώτες και τους απωθεί από περιοχές όπου βρίσκονταν οι Ρώσοι πρωτύτερα».

Μεγάλες πόλεις στην Ουκρανία, ωστόσο, αντιμετωπίζουν ρωσικούς βομβαρδισμούς που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες αμάχους.

Ο μοναδικός κατασκευαστής αρμάτων μάχης στη Ρωσία, η Uralvagonzavod που κατασκευάζει τα τανκ Τ-90, σταμάτησε την παραγωγή σύμφωνα με το πρακτορείο NEXTA, ενώ το ίδιο συνέβη και στο εργοστάσιο κατασκευής τρακτέρ του Τσελιαμπίνσκ που κατασκευάζει τεθωρακισμένα οχήματα. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι η έλλειψη εξαρτημάτων μετά και τις κυρώσεις λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

