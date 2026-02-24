Λογαριασμός
Τρόμος από το διάστημα: Βίντεο από τον ISS με ρωσικούς πυραύλους να χτυπούν το Κίεβο

Μεγάλη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο - Το βίντεο καταγράφηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) τη νύχτα της 26ης προς 27η Δεκεμβρίου  

ISS

Μοιάζει με θεαματικό βιντεοπαιχνίδι, ή με ταινία Επιστημονικής Φαντασίας αλλά δεν είναι... Αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) κατέγραψαν μια μεγάλη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο ) τη νύχτα της 26ης προς 27η Δεκεμβρίου 2025.

Στην επίθεση απεικονίζονται βαλλιστικοί και κρουζ πυραύλοι, συμπεριλαμβανομένων των τύπου Kh-101 και Iskander, καθώς και αναχαιτίσεις από την ουκρανική αεράμυνα.

Το βίντεο είναι timelapse (μεγάλη ταχύτητα αναπαραγωγής) και δόθηκε στη δημοσιότητα, ενώ συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. 

Τόσο οι αναχαιτίσεις όσο και οι πλήγματα στο Κίεβο είναι ορατά από το διάστημα. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ISS Πόλεμος στην Ουκρανία Κίεβο
