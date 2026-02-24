Μοιάζει με θεαματικό βιντεοπαιχνίδι, ή με ταινία Επιστημονικής Φαντασίας αλλά δεν είναι... Αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) κατέγραψαν μια μεγάλη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο ) τη νύχτα της 26ης προς 27η Δεκεμβρίου 2025.

WATCH: Astronauts aboard the ISS captured a large Russian missile strike on Kyiv on December 26–27 2025, showing ballistic and cruise missiles, including Kh-101 and Iskander types and Ukrainian air defense interceptions.



Source: RikyUnreal pic.twitter.com/CIb86V24Qk February 24, 2026

Στην επίθεση απεικονίζονται βαλλιστικοί και κρουζ πυραύλοι, συμπεριλαμβανομένων των τύπου Kh-101 και Iskander, καθώς και αναχαιτίσεις από την ουκρανική αεράμυνα.

Το βίντεο είναι timelapse (μεγάλη ταχύτητα αναπαραγωγής) και δόθηκε στη δημοσιότητα, ενώ συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Τόσο οι αναχαιτίσεις όσο και οι πλήγματα στο Κίεβο είναι ορατά από το διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.