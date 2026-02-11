Νεκρούς, τραυματίες και ζημιές μετρούν Ρωσία και Ουκρανία, μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Τρία παιδιά και ένας 34χρονος νεκροί στο Χάρκοβο

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία μικρά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσικό πλήγμα στα δυτικά του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Όπως ανακοίνωσε νωρίς την Τετάρτη μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ, τα τρία παιδιά ηλικίας ενός και δύο ετών, έχασαν τη ζωή τους μαζί με έναν 34χρονο άνδρα, μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν, στην πόλη Μποχοντούχιβ.

Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε μία γυναίκα 74 ετών, ενώ δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάστασή της.

Three children and one adult were killed in a Russian strike on Bohodukhiv, Kharkiv region, Kharkiv Regional Administration head Oleh Syniehubov reported‼️



They had been inside a private home.



Bastards. Murderers! pic.twitter.com/aPUjY6hnpq — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) February 10, 2026

Ζημιές σε κτίρια και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Βόλγκογκραντ

Η ρωσική αεράμυνα απώθησε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ενεργειακές υποδομές και άλλους στόχους στην πόλη Βόλζσκι στην περιοχή Βόλγκογκραντ της νότιας Ρωσίας, δήλωσε την Τετάρτη ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο Αντρέι Μποχάροφ, γράφοντας στο κανάλι Telegram, περιέγραψε την επίθεση ως «μαζική» και είπε ότι προκάλεσε ζημιές σε ένα διαμέρισμα βορειοανατολικά της κύριας πόλης της περιοχής του Βόλγκογκραντ.

Θραύσματα drone είχαν προσγειωθεί κοντά σε ένα νηπιαγωγείο στην πόλη και ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο στο Βόλγκογκραντ. Ο Μποχάροφ είπε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στην επίθεση.

