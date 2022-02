Με τον ηγέτη της Λευκορωσίας και σύμμαχο του Πούντιν, ανακοίνωσε πως συνομίλησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μήνυμά του στο δίκτυο Telegram.

Ο Ζελένσκι δεν έχει δώσει προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία.

Νωρίτερα το Κίεβο απέρριψε τη διεξαγωγή συνομιλιών στο Μινσκ, κατηγορώντας το ότι επιτρέπει σε ρωσικά στρατεύματα να περνούν από την επικράτειά του. Η Μόσχα έχει δώσει στο Κίεβο, διορία έως τις 16:00 ώρα Ελλάδος για να απαντήσει στην πρόσκληση για διαπραγματεύσεις σε λευκορωσικό έδαφος.

Η Λευκορωσία ετοιμάζεται να πάρει μέρος στη ρωσική εισβολή, λέει ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας

Ο Andriy Zagorodnyuk, πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ισχυρίζεται ότι η Λευκορωσία πρόκειται να κηρύξει πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ουκρανία από την αρχή της ρωσικής εισβολή είχε κατηγορήσει τη Λευκορωσία για συμμετοχή.

Το ρωσικό τελεσίγραφο

Διορία έως τις 15.00 μετά το μεσημέρι (16.00 ώρα Ελλάδος) δίνει η Ρωσία στην Ουκρανία για να απαντήσει στην πρόσκληση για διαπραγματεύσεις σε λευκορωσικό έδαφος.

«Έως τις 15.00 θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ και να περιμένουμε επιβεβαίωση από την ουκρανική πλευρά για τη δική τους απόφαση να ξεκινήσουν για διαπραγματεύσεις στο Γόμελ (της Λευκορωσίας)», δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Ο Μεντίνσκι είπε επίσης ότι η Μόσχα εγγυάται την ασφάλεια της ουκρανικής αποστολής διαπραγμάτευσης, σε περίπτωση που ξεκινήσει για να φτάσει στο Γόμελ της Λευκορωσίας, όπου ήδη βρίσκεται η ρωσική αντιπροσωπεία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσι, απέρριψε νωρίτερα τη ρωσική πρόταση, λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνει διάλογος σε μια χώρα από την οποία επιτέθηκε η Ρωσία στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, απάντησε είπε ότι διάλογος στην Λευκορωσία θα μπορούσε να γίνει μόνο εάν η Ρωσία δεν είχε επιτεθεί στην Ουκρανία από τα λευκορωσικά εδάφη.

Πρόσθεσε ότι το Κίεβο παραμένει ανοιχτό σε διάλογο σε κάποιο άλλο σημείο από το οποιο δεν εξαπολύθηκε επίθεση στη χώρα του.

O Ζελένσκι δήλωσε ότι η χθεσινή νύχτα ήταν βίαιη και πως οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής «επιτέθηκαν σε περιοχές αμάχων» όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικές υποδομές. «Επιτίθενται παντού», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στη Χάγη προσφεύγει η Ουκρανία κατά της Ρωσίας

Η Ουκρανία κατέθεσε μήνυση κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Είπε, επίσης, ότι «η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για τη διαστρέβλωση της έννοιας της γενοκτονίας για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα. Ζητάμε μια επείγουσα απόφαση που θα διατάξει τη Ρωσία να σταματήσει τη στρατιωτική δραστηριότητα τώρα και αναμένουμε να ξεκινήσουν οι δοκιμές την επόμενη εβδομάδα».

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.