Σε κατάσταση έκτακτης ενεργειακής ανάγκης η Ουκρανία εν όψει χειμώνα

Η ουκρανική αεράμυνα, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, αναχαίτισε 44 από τους 50 πυραύλους της Ρωσίας αλλά ήδη στην Ουκρανία καταγράφονται σοβαρά προβλήματα θέτοντας τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ενεργειακής ανάγκης