Μετά από τις αιματηρές νυχτερινές επιδρομές στο ουκρανικό έδαφος, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν νωρίτερα σήμερα δύο κέντρα στρατολόγησης του ουκρανικού στρατού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του στρατού της Ουκρανίας, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και ένας στρατιωτικός τραυματίστηκε στην πόλη Ζαπορίζια, στα νότια.

Τις τελευταίες ημέρες τα ρωσικά στρατεύματα έχουν επιτεθεί και πλήξει επανειλημμένα κέντρα στρατολόγησης του ουκρανικού στρατού, ο οποίος δυσκολεύεται να προσελκύσει νέα μέλη στις τάξεις του έπειτα από τριάμισι χρόνια πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

