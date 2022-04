Πάνω από 7,7 εκατ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της Ουκρανίας λόγω της ρωσικής εισβολής ανακοίνωσε σήμερα Μεγάλη Πέμπτη ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM). Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 17% του ουκρανικού πληθυσμού, δηλαδή ένας στους έξι Ουκρανούς, έχει εκτοπιστεί εντός της χώρας. Η πλειονότητα των εσωτερικών προσφύγων - το 60% - είναι γυναίκες.



Στις 5 Απριλίου, ο ΙΟΜ είχε εκτιμήσει σε 7,1 εκατ. τον αριθμό των εκτοπισμένων, δηλαδή 600.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν εσωτερικά στην Ουκρανία στις αρχές Απριλίου.



Περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς τους ανθρώπους έχουν αναφέρει έλλειψη πρόσβασης σε τρόφιμα.



H υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αναφέρει ότι περίπου πέντε εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία έως στιγμής, με την πλειονότητα να έχει καταφύγει στην Πολωνία, ενώ οι υπόλοιποι κυρίως σε γειτονικές χώρες (Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Μολδαβία).

One in six people have been internally displaced in #Ukraine since the war began. Here are some statistics from IOM’s latest Internal Displacement Report. ➡️ https://t.co/TQMJ48nncV pic.twitter.com/pj3WbTSruV

More than 7.1 Million people have been internally displaced by the ongoing war in #Ukraine, over half of them are women.



The main needs include cash, medicines & health services.



We continue to deliver humanitarian aid to the people in #Ukraine, whenever and wherever possible. pic.twitter.com/7gslladHso