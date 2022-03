Ανθρωπιστικός εφιάλτης σε πλήρη εξέλιξη στην Ουκρανία, καθώς περισσότεροι από 3 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου όπως, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.



Οι περισσότεροι έχουν αναζητήσει καταφύγιο στη γειτονική Πολωνία, φτάνοντας στα σύνορα με τρένο ή λεωφορείο.



Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες έδωσε μια ενημέρωση για τον αριθμό των προσφύγων αργά την Τετάρτη, υπογραμμίζοντας: «Ο λαός της Ουκρανίας χρειάζεται απεγνωσμένα την ειρήνη. Και οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο το απαιτούν. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο τώρα».

«Εγκληματία πολέμου» χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Πολωνός υφυπουργός Εξωτερικών, Μάρσιν Πριντάς, συμφωνώντας με τη δήλωση του Τζο Μπάιντεν.



Ο Πολωνός υφυπουργός Εξωτερικών, δήλωσε στο BBC ότι ο βομβαρδισμός στο θέατρο στη Μαριούπολη είναι άλλο ένα σημάδι ότι οι δυνάμεις του Ρώσου προέδρου καταφεύγουν σε πιο βάναυσες τακτικές.

Σε μήνυμά του στο αμερικανικό Κογκρέσο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε το αίτημά του για απαγόρευση πτήσεων επάνω από τη χώρα του και ζήτησε περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

More than 3 million Ukrainian refugees have fled their country.



The people of Ukraine desperately need peace.



And the people around the world demand it.



Russia must stop this war now.