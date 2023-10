Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι που σκοτώθηκαν ξεπέρασαν τους 33.000 Κόσμος 20:14, 06.10.2023 linkedin

Το BBC σε συνεργασία με τον ιστότοπο Mediazona και μια ομάδα εθελοντών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα ονόματα 33.236 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία