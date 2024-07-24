Το Ισραήλ απορρίπτει τη συμφωνία παλαιστινιακών κινημάτων που συμπεριλαμβάνει τη Χαμάς

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απέρριψε χθες Τρίτη τη συμφωνία 14 παλαιστινιακών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντίπαλων για δεκαετίες παρατάξεων Χαμάς και Φάταχ, που προβλέπει τον σχηματισμό κυβέρνησης «εθνικής ενότητας» στα παλαιστινιακά εδάφη αφού τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας—όπου χιλιάδες κάτοικοι συνεχίζουν να φεύγουν, να εγκαταλείπουν τις εστίες τους σε τομείς που υφίστανται βομβαρδισμούς από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο, διότι η Χαμάς θα συντριβεί και ο (ηγέτης της Φάταχ, Μαχμούντ) Αμπάς θα κοιτάει τη Γάζα από μακριά», διεμήνυσε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Ισραέλ Κατς, η χώρα του οποίου κατέχει τη Δυτική Όχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ από το 1967 και συνεχίζει τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

«Αντί να απορρίψει την τρομοκρατία, ο Μαχμούντ Αμπάς αγκαλιάζει τους δολοφόνους», εξανέστη ο κ. Κατς.

Η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έχει ορκιστεί να αφανίσει τη Χαμάς και αρνείται να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον μικρό θύλακο προτού εξαρθρωθεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο πήρε την εξουσία σ’ αυτόν το 2007, δυο χρόνια μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από την περιοχή που κατείχαν για 38 χρόνια.

Στο Πεκίνο, η Χαμάς ανακοίνωσε χθες πως υπέγραψε συμφωνία με άλλες δεκατρείς παλαιστινιακές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Φάταχ. Το κείμενο αναφέρεται σε «προσωρινή κυβέρνηση εθνικής εθνότητας», κατόπιν συμφωνίας ανάμεσά τους, που θα ασκεί «τις εξουσίες της σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη»: τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή υπό τον κ. Αμπάς, με έδρα τη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, εξήρε τη συμφωνία αυτή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τη χαρακτήρισε «σημαντικό βήμα» προς την εγκαθίδρυση «ανεξάρτητου» παλαιστινιακού κράτους.

Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει την ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Η Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ενέκρινε σε ψηφοφορία της τη 18η Ιουλίου κείμενο κατά της δημιουργίας τέτοιου κράτους.

Σε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, ο κ. Νετανιάχου αναμένεται να εκφωνήσει απόψε ομιλία ενώπιον της ολομέλειας του αμερικανικού Κογκρέσου, προτού συναντηθεί με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις και τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ — η κυρία Χάρις και ο κ. Τραμπ αναμένεται να αναμετρηθούν στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο κυριότερος σύμμαχος και προμηθευτής στρατιωτικού υλικού του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, η Ουάσιγκτον, δυσκολεύεται να κρύψει τον εκνευρισμό της τους τελευταίους μήνες για τις συνέπειες των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, επιμένοντας δημόσια στην ανάγκη να προστατεύονται οι άμαχοι και να εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια στον πολιορκημένο κι ερειπωμένο θύλακο, ο πληθυσμός του οποίου απειλείται να λιμοκτονήσει, όπως προειδοποιεί μήνες τώρα ο ΟΗΕ.

Την 7η Οκτωβρίου, μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εξαπέλυσαν έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Άλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν, από τους οποίους 116 εξακολουθούν να κρατούνται στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο, πλην όμως 44 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στις ισραηλινές αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν στη Γάζα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 39.090 άνθρωποι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Σε συνεργασία με το Κατάρ και την Αίγυπτο, η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις προσπάθειες για να ξαναρχίσουν οι μαραθώνιες έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στον θύλακο και παλαιστινίων κρατούμενων σε ισραηλινές φυλακές. Ισραηλινή αντιπροσωπεία αναμένεται μεθαύριο Πέμπτη στη Ντόχα. Στέλεχος της Χαμάς, ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, σχολίασε ωστόσο μιλώντας χθες στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως δεν βλέπει καμιά αλλαγή στη στάση της ισραηλινής κυβέρνησης, παρά τις δηλώσεις του κ. Νετανιάχου πως μπορεί να «είναι κοντά» συμφωνία: «Ο Νετανιάχου απλούστατα υπεκφεύγει και στέλνει αντιπροσωπείες για να καλμάρει την οργή των οικογενειών των ισραηλινών αιχμαλώτων», έκρινε.

Συνεχίζοντας να ασκούν πίεση στην κυβέρνησή τους, Ισραηλινοί διαδήλωσαν για ακόμη μια φορά χθες Τρίτη το βράδυ στο Τελ Αβίβ, απαιτώντας διευθέτηση που θα εξασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων.

«Υπογράψτε συμφωνία», διάβαζε κανείς στα πλακάτ.

Στη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχιζαν τις επιχειρήσεις τους, ακόμη και σε περιοχές όπου διαβεβαίωναν πως είχαν καταστρέψει τις μονάδες του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, κινήματος που χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Νέοι βομβαρδισμοί έπληξαν χθες τη Χαν Γιούνις και τη Ράφα (νότια), όπως και την Τζαμπάλια και την πόλη της Γάζας (βόρεια), όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Στην αρχή της εβδομάδας, ο ισραηλινός στρατός διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων από την ανατολική Χαν Γιούνις —από όπου αποχώρησε μόλις στις αρχές Απριλίου—, ενόψει νέας επιχείρησης «εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων», έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του εδάφους του Ισραήλ. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή από προχθές Δευτέρα.

«Εκτοπιστήκαμε τόσες φορές που έχω χάσει το μέτρημα», έλεγε κάτοικος της Χαν Γιούνις. «Έχουμε φθάσει σε σημείο που θα προτιμούσαμε να πεθάνουμε», πέταξε με πικρία Παλαιστίνια καθώς έφευγε.

Εκατοντάδες άμαχοι έφευγαν επίσης από την Μπουρέιτζ, όπου επίσης εκδόθηκε διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων — με τα πόδια, με οχήματα, με κάρα που τράβαγαν γαϊδούρια.

Ο πόλεμος ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας να εκτοπιστούν, την ώρα που σύμφωνα με τον ΟΗΕ δεν υπάρχει καμιά ασφαλής τοποθεσία στον θύλακο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογραμμίζει πως τον ανησυχεί το ενδεχόμενο ξεσπάσματος επιδημιών στη Γάζα, από όπου τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι χρειάζεται άμεση ιατρική διακομιδή εκτός του θύλακα, καθώς λείπουν τα πάντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

