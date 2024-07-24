Ναυάγιο αλιευτικού κοντά στα νησιά Μαλβίνας- Τουλάχιστον 8 ναυτικοί νεκροί

Αλιευτικό ναυάγησε ανοικτά των νήσων Μαλβίνας —γνωστών ως Φόκλαντ στη Βρετανία—, ανατολικά της Αργεντινής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ ναυτικοί, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι αρχές της Ισπανίας, υπήκοοι της οποίας συγκαταλέγονται στα μέλη του πληρώματος του σκάφους.

Ως αυτό το στάδιο είναι γνωστό πως υπάρχουν «14 επιζήσαντες, οκτώ νεκροί και πέντε αγνοούμενοι», ανακοίνωσαν οι αρχές της Γαλικίας, περιφέρειας της βορειοδυτικής Ισπανίας, επικαλούμενες το λιμενικό σώμα των νησιών Μαλβίνας, όπου ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί απολογισμός των θυμάτων του ναυαγίου του αλιευτικού Argos Georgia, που είχε 27 μέλη πληρώματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

