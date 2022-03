Δεκατέσσερις χιλιάδες δολάρια (σχεδόν 13.000 ευρώ) κοστίζει σύμφωνα με το πρακτορείο NEXTA το πουπουλένιο μπουφάν που φορούσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη χθεσινή (Παρασκευή) συναυλία στο Στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας στο πλαίσιο της συναυλίας για την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.



Φορώντας μπουφάν και λευκό ζιβάγκο, ο Ρώσος πρόεδρος ανέβηκε στη σκηνή του σταδίου Λουζνίκι, όπου γιορτάστηκε η προσάρτηση της Κριμαίας.



«Σήμερα (σ.σ χθες) σε μια συναυλία προς τιμήν της επετείου της προσάρτησης της Κριμαίας, ο Πούτιν φορώντας ένα πουπουλένιο μπουφάν αξίας 14.000 δολαρίων, είπε στους Ρώσους πώς οι κυρώσεις θα κάνουν τη Ρωσία ισχυρότερη και πώς ο ρωσικός στρατός θα νικήσει τον ναζισμό» ανέφερε ειρωνικά το ουκρανικό πρακτορείο, παραθέτοντας σχετική ιστοσελίδα που πουλά το συγκεκριμένο μπουφάν.

Today at a concert in honor of the anniversary of the annexation of #Crimea, Putin wearing a $14,000 down jacket, told the #Russians how sanctions will make #Russia stronger and how the Russian army will defeat Nazism pic.twitter.com/c7RamaNILw