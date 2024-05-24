Πόλεμος στην Ουκρανία: H Oυγγαρία θέλει αλλαγή στον ρόλο της στο ΝΑΤΟ

Τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της εντός του ΝΑΤΟ επιθυμεί η Ουγγαρία, το μόνο, ως γνωστόν, «φύλλα προσκείμενο» στη Ρωσία μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας, προκειμένου να μπορέσει να αποφύγει την προσφορά στρατιωτικής βοήθειας στον αγώνα της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική εισβολή.

«Οι δικηγόροι και οι αξιωματούχοι μας εργάζονται εντατικά για να εκτιμήσουν πώς η Ουγγαρία μπορεί να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα να μη χρειάζεται να συμμετέχει σε ενέργειες του ΝΑΤΟ συμμετέχει σε νατοϊκές επιχειρήσεις εκτός της επικράτειας του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας σε κρατικό ραδιόφωνο νωρίτερα σήμερα

Ο Βίκτορ Όρμπαν ειδικότερα εξήγησε πως το να επιτραπεί στην Ουγγαρία να εξαιρεθεί επίσημα από τις συζητήσεις του ΝΑΤΟ σχετικά με την επέκταση του ρόλου της στην τρέχουσα σύγκρουση στην Ουκρανία θα οδηγήσει σε ένα νέο καθεστώς στην υπόστασή της στο ΝΑΤΟ.

Θα «επαναπροσδιορίσει» τη συμμετοχή της Ουγγαρίας, είπε χαρακτηριστικά.

«Είχαμε δηλώσει εκ των προτέρων ότι αυτό δεν το εγκρίνουμε και ότι δε θέλουμε να συμμετάσχουμε σε οικονομική ή εξοπλιστική υποστήριξη, ούτε καν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Επομένως, η κατάστασή μας είναι περίεργη. Είμαστε εκεί αλλά και δεν είμαστε. Δεν ξέρω πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει αυτό...Αν επρόκειτο να εξαιρεθούμε, η συμμετοχή μας στη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ θα άλλαζε επίσης», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Η Ουγγαρία «μπλοκάρει» τη στήριξή της στην Ουκρανία

Η Ουγγαρία προσπάθησε να περιορίσει τον βαθμό στήριξης της Δύση και του ΝΑΤΟ καθ' όλη τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας.

Αρνήθηκε να στείλει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, ενώ έχει θέσει εμπόδια και στην επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων από την Ε.Ε. στη Μόσχα.

Ενδεικτικά «μπλόκαρε» την παροχή δισεκατομμυρίων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, για μήνες, προτού της επιτρέψει τελικά να προχωρήσει τον Φεβρουάριο.

Τον Απρίλιο του 2022, δύο μήνες μετά την έναρξη της εισβολής, ο Όρμπαν ενδεικτικά αναφέρθηκε στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως έναν από τους «αντιπάλους» του.

Στην πρόσφατη συνέντευξη του , ο Όρμπαν υποστήριξε πως είναι υπέρ στην πολιτική του ΝΑΤΟ να βοηθά άλλα μέλη εφόσον δέχονταν επίθεση, αλλά δεν υποστήριξε την παροχή χρημάτων και όπλων στην Ουκρανία η οποία δεν είναι μέλος της.

Είπε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής στρατευμάτων.

Ο Όρμπαν δήλωσε επίσης ότι δε συμφωνεί με τις απόψεις ορισμένων μελών του ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία μπορεί να εισβάλει σε χώρες στην ανατολική πλευρά της συμμαχίας, αντ' αυτού περιέγραψε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως πόλεμο μεταξύ «δύο σλαβικών χωρών».

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες πάντως, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη Ρωσία, έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί αλλού και πρέπει να προετοιμαστούν.

