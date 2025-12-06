Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχεδιάζουν να συζητήσουν την τύχη του προβληματικού γαλλογερμανικού πρότζεκτ για το μαχητικό αεροσκάφος 6ης γενιάς FCAS - ή SCAF - την εβδομάδα της 15ης Δεκεμβρίου, δήλωσε το Σάββατο πηγή του κλάδου στο Reuters.

Το Future Combat Air System (FCAS) αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από περισσότερα από οκτώ χρόνια, έγινε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών σχετικά με τα βάρη που θα επωμιστούν και την πολύτιμη τεχνολογία.

Το βασικό ζήτημα είναι η επίμονη, δημόσια διαμάχη μεταξύ των κύριων βιομηχανικών εταίρων, της γαλλικής Dassault Aviation και της γερμανικής Airbus, σχετικά με:

Πώς θα κατανεμηθούν οι τεράστιες συμβάσεις και η εργασία.

Ποιος θα ηγηθεί του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του Μαχητικού Επόμενης Γενιάς (η Dassault επιμένει σε έναν σαφή ηγετικό ρόλο).

Πνευματική Ιδιοκτησία (IP): Διαφωνίες σχετικά με την κοινή χρήση και τον έλεγχο ευαίσθητης, ιδιόκτητης τεχνολογίας.

Λόγω της στασιμότητας της προόδου στο Μαχητικό Νέας Γενιάς, η Γαλλία και η Γερμανία συζητούν ενεργά την πιθανότητα σμίκρυνσης του προγράμματος ώστε να επικεντρωθεί κυρίως στο "Combat Cloud". Πρόκειται για το σύστημα διοίκησης και ελέγχου που προορίζεται να συνδέσει όλα τα αεροπορικά μέσα, τους αισθητήρες και τα επίγεια συστήματα μέσω υπολογιστικού νέφους.

Οι υπουργοί Άμυνας των συμμετεχουσών χωρών, Γερμανίας, Γαλλίας και Ισπανίας, πρόκειται να συναντηθούν στις 11 Δεκεμβρίου για να συζητήσουν το έργο, δήλωσε πηγή που γνωρίζει το θέμα στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει την ημερομηνία, λέγοντας μόνο ότι οι αποφάσεις από τον καγκελάριο θα δημοσιοποιηθούν εγκαίρως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.