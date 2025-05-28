Ιράν: «Άνοιγμα» στο ενδεχόμενο συμφωνίας με τις ΗΠΑ - Πρόταση για τα πυρηνικά

«Άνοιγμα» της Τεχεράνης στο ενδεχόμενο συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Το Ιράν θα μπορούσε να επιτρέψει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) να αποστείλει Αμερικανούς επιθεωρητές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αν οι συνομιλίες της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα στεφθούν με επιτυχία, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο επικεφαλής του ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Μοχαμάντ Εσλαμί.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον αναμένεται να έχουν έναν έκτο γύρο συνομιλιών για τη διευθέτηση της επί δεκαετίες διένεξης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προβλέπει "καλά νέα".

"Είναι φυσιολογικό να μην επιτρέπονται επιθεωρητές από εχθρικές χώρες, ωστόσο αν επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά, θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε σε Αμερικανούς επιθεωρητές που εργάζονται για τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να επισκεφθούν τις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις", δήλωσε ο Εσλαμί σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Τεχεράνη.

Οι δύο χώρες ερίζουν όσον αφορά το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, κάτι που η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι συνιστά πιθανό δρόμο για την απόκτηση πυρηνικών όπλων και πρέπει να μηδενιστεί. Η Τεχεράνη βεβαιώνει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς και θεωρεί κόκκινη γραμμή το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου από τη βιομηχανία της.

"Ο εμπλουτισμός είναι το θεμέλιο και ο πυλώνας της πυρηνικής βιομηχανίας της χώρας. Σκεφτείτε να επιτρέπεται κάποιος να έχει υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και δίκτυο, αλλά να μην επιτρέπεται να φτιάξει ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό", τόνισε ο Εσλαμί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

